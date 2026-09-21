UNP retira esquemas de seguridad a exfuncionarios del gobierno Petro: esta es la lista

La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad asignados a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. La medida cobijó a exministros, antiguos altos funcionarios y personas cercanas al anterior Gobierno, de acuerdo con una lista conocida por SEMANA.

Entre los nombres incluidos estuvieron el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata; la exministra de Ciencia Yesenia Olaya; el exministro de Trabajo Antonio Sanguino; la exministra de Comercio Diana Morales; el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Hacienda Germán Ávila; la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.

También figuraron el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.

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¿A quiénes les retiraron los esquemas de seguridad de la UNP?

La decisión también alcanzó a Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la JEP; Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y el activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.

SEMANA había informado previamente sobre el retiro del esquema de Jorge Lemus, exdirector del DNI y encargado de la UIAF. El exfuncionario anunció que apelaría la determinación de la UNP.

Los demás afectados también tendrían la posibilidad de presentar recursos durante los siguientes diez días, según la información conocida sobre el procedimiento.

La UNP está revisando los esquemas de seguridad

La revisión de las medidas de protección para exfuncionarios del gobierno Petro ya se había anunciado. En días recientes, la UNP también había retirado los esquemas de seguridad a Levy Rincón, así como a Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero, quienes habían tenido vínculos contractuales con el anterior Gobierno.

La medida igualmente había cobijado al influenciador Beto Coral, cercano a sectores de izquierda, quien había sido deportado recientemente de Estados Unidos tras cuestionar decisiones de ese Gobierno.

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Desde finales de agosto se había conocido que la UNP, bajo la dirección de Didier Blanco, evaluaba los esquemas de seguridad de los exfuncionarios de la administración anterior.

Registro de incidentes de seguridad en la UNP durante el gobierno Petro

La discusión se produjo mientras se conocían cifras sobre las medidas de protección durante el anterior Gobierno. Entre agosto de 2022 y junio de 2026 se registraron 313 incidentes de seguridad contra personas protegidas por la UNP, de los cuales 276 correspondieron a atentados.

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