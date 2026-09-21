¡Orgullo colombiano! El sancocho entró al top 100 de las mejores sopas del mundo

El sancocho colombiano fue incluido entre las 100 mejores sopas del mundo en el ranking de TasteAtlas, donde ocupa el puesto 94. El reconocimiento destaca a una de las preparaciones más representativas de la gastronomía del país y la ubica junto a recetas tradicionales de diferentes partes del mundo.

Presente en distintas regiones de Colombia, el sancocho cuenta con múltiples versiones que varían según los ingredientes y las tradiciones locales. Puede prepararse con pollo, gallina, carne de res o cerdo y suele incluir productos como papa, maíz y plátano.

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Una de sus principales características es su caldo abundante y sustancioso, resultado de la cocción conjunta de carnes, tubérculos y otros ingredientes. Por esta razón, es una preparación habitual en reuniones familiares, celebraciones y almuerzos de fin de semana.

Entre sus diferentes versiones destaca el sancocho de gallina del Valle del Cauca, una de las preparaciones más reconocidas de la región. Tradicionalmente se sirve acompañado de arroz blanco, aguacate y ají, aunque tanto sus ingredientes como sus acompañamientos pueden variar de acuerdo con las costumbres de cada zona del país.

El sancocho comparte el listado con preparaciones de diferentes países. El primer lugar lo ocupa el vori-vori, una sopa tradicional de Paraguay preparada con pequeñas bolas de harina de maíz y queso que se cocinan en un caldo, generalmente acompañado de pollo, verduras y hierbas. La preparación obtuvo una calificación de 4,7 sobre 5 en el ranking.

En el segundo puesto aparece el beyran çorbası, una sopa originaria de Gaziantep, Turquía, elaborada con carne de cordero, arroz, ajo y pasta de pimiento. El tercer lugar corresponde al Soto Betawi, una sopa tradicional de Yakarta, Indonesia. Completan los cinco primeros puestos el ramen estilo Yokohama y el tonkotsu ramen, ambos originarios de Japón.

Tomado de La República

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