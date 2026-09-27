Sale del cargo el secretario de Seguridad de Cúcuta tras verse involucrado en un accidente de tránsito

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia de Edwin Cardona, quien fungía como secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, luego de que este se viera implicado en un accidente de tránsito que se registró en la mañana de este domingo 27 de septiembre sobre la avenida Demetrio Mendoza, donde tres personas que se movilizaban en bicicleta, resultaron lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, obtenida a través de videos de redes sociales, el ahora exfuncionario se movilizaba en un vehículo de su propiedad, al parecer, bajo los efectos de bebidas alcohólicas. No obstante, las autoridades competentes serán las encargadas de adelantar la investigación.

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Tras conocerse la situación, la administración municipal informó la decisión del mandatario de aceptar la renuncia de Cardona y se solidarizó con las víctimas.

“Los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía”, sentenció la alcaldía.

Cardona se había posesionado como jefe del despacho el 5 de junio de 2025, ante el alcalde encargado en el momento, Leonardo Ugarte.

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