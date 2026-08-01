Andrew Giuliani defiende a Infantino y arremete contra quienes no apoyen su reelección

El político estadounidense Andrew Giuliani, exdirector ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026, ha asegurado que "no votar" a Gianni Infantino para su posible reelección como presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) "sería una de las decisiones más insensatas" posibles.



El hijo de Rudy Giuliani, antiguo alcalde de Nueva York y abogado del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes a 'The Athletic' que cualquier persona que quiera que se destituya a Infantino "necesita que le examinen la cabeza".

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"Es política. Ya he visto esto antes. Lo he visto antes cuando se han cebado con el presidente Trump desde una perspectiva política. Ya lo he visto antes cuando se han cebado con otras personas", añadió. "La gente siente envidia cuando alguien alcanza grandes logros, y lo que Gianni Infantino ha hecho por la FIFA es llevarla a un nivel completamente nuevo que probablemente no creían posible", comentó.



"Hay que recordar que este es el primer Mundial que Infantino ha conseguido como presidente, ¿verdad? Heredó los Mundiales de Rusia y Catar, e hizo un buen trabajo con ellos; pero este es el primero. Es su visión al respecto", agregó Giuliani. "Lo que diré es que, para cualquier presidente de una confederación o federación de fútbol que esté pensando en no votar a Infantino, probablemente sería una de las decisiones más insensatas de su vida profesional", apostilló.

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"Este hombre acaba de organizar, literalmente, el mayor evento deportivo mundial de la historia sin ningún incidente, generando más de cuatro veces los ingresos de la última Copa Mundial, y vosotros estáis pensando en destituirlo", indicó. "Si Infantino no resulta reelegido por unanimidad, quien haya votado en su contra debería hacerse revisar la cabeza", ahondó Giuliani en su opinión.



Infantino se disculpó por intentar crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa encargada de gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA. Su idea era vender alrededor del 20% a inversores privados; entre ellos había una empresa dirigida por Joshua Kushner, que es hermano del yerno de Trump, Jared Kushner.

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La propuesta fue descartada y Giuliani lo analizó también. "Mira, todos somos seres humanos, y creo que es uno de esos casos en los que el deporte se ha monetizado y comercializado", apuntó al respecto.



"Solo diría que hay que analizar la trayectoria completa de Gianni y darse cuenta también de que siempre está intentando mejorar su organización, y creo que esa es la clave", recalcó. "El hecho de que siempre intentes mejorar no significa que no vayas a dar algún paso en falso de vez en cuando, ¿verdad? Como ser humano, es algo que ocurre, pero yo miraría su trayectoria y diría que este es el tipo de persona que querría al mando", concluyó Giuliani en sus declaraciones.

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