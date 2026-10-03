Aston Villa derrotó al líder Manchester City y el Arsenal le pisa los talones

El Aston Villa venció (2-1) al Manchester City este sábado en la octava jornada de la Premier, fin del inicio perfecto del conjunto que dirige Enzo Maresca que aprovechó para alcanzar el liderato el Arsenal, con un 2-0 al Everton.

Un doblete de Nicolas Jackson dio un triunfo más a los de Unai Emery, el primero en casa, en clara progresión tras empezar mal la temporada y ya pegados a la zona europea de la clasificación con 11 puntos. Por cuarta ocasión seguida, Villa Park fue trampa y derrota para un City que falló en defensa.

Marc Guehi cometió el primer error a los seis minutos, un mal control y un balón regalado que supuso el 1-0. Los visitantes apretaron por el empate, que tuvo Iliman Ndiaye con un balón a la madera, pero no llegó hasta el segundo tiempo con Erling Haaland. En el 60', Jackson volvió a ver puerta, esta vez con la colaboración del portero Gianluigi Donnarumma, con una mano izquierda blanda.

Sabiendo que el City se quedaba en 21 puntos, el Arsenal cumplió e igualó el liderato con los goles de los defensas Ezri Konsa y Gabriel Magalhaes. Los de Mikel Arteta empezaron con un asedio de córners que trajo el 1-0 a los siete minutos. El meta español David Raya ayudó a los 'gunners' con la renta, pero las ocasiones sobre todo fueron locales, y no sorprendió el 2-0 de Magalhaes.

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Por otro lado, el Fulham del también técnico español Álvaro Arbeloa logró su segunda victoria de la temporada, y de manera consecutiva, para salir de la zona de descenso, gracias al 0-1 de Oscar Bobb en el minuto 80 contra el Coventry City.

Además, el Tottenham asomó también la cabeza desde la zona baja ganando (0-2) al Chelsea de Xabi Alonso. Un gol en propia puerta del portero Mike Penders y otro, golazo, de Mathys Tel tumbaron a los locales en Stamford Bridge, derbi que se fue escapando poco a poco al Chelsea, también con la expulsión de Cole Palmer al final.

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