Cabo Verde quiere seguir haciendo historia en el Mundial y se juega la clasificación frente a Arabia

Madrid (Europa Press)

La selección de Cabo Verde tratará de alargar su sueño y asegurarse un billete para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un triunfo este viernes en Houston (7:00 p.m.), ante una Arabia Saudí que necesita también el triunfo para aspirar a superar el Grupo H.

El combinado caboverdiano mantiene su ilusión intacta en la primera Copa del Mundo de su historia.

De momento, su hoja de ruta sigue intacta y viva tras superar los dos test más difíciles que tenía, ante las campeonas del mundo España y Uruguay, a las que fue capaz de arañar un punto con sendos meritorios empates.

A la 'Roja' la detuvo y neutralizó completamente, mientras que a la 'Celeste' fue capaz de igualar aprovechando los errores rivales para también estrenar su casillero goleador (2-2).

Así, con dos puntos, sabe que ganar a Arabia Saudí la mete en los dieciseisavos de final y le hace aspirar a ser incluso primera, mientras que el empate le podría servir para pasar como segunda también, todo dependiendo de lo que pase entre españoles (4 puntos) y uruguayos (2) a la misma hora en Guadalajara (México).

La situación para los 'Halcones Verdes' es mucho más compleja, aunque también depende prácticamente de sí misma para poder pasar este primer corte.

El equipo asiático tiene un punto de su empate con Uruguay (1-1) al que siguió una goleada ante España (4-0) que le dejó mal parado para posibles empates a puntos, aunque sus matemáticas no tienen muchas variantes y ganar le podría meter como segunda si los de Marcelo Bielsa no lo hacen, y le metería en la terna de terceros si la 'Roja' es derrotada, por lo que debería intentar hacerlo con el mayor número de goles posibles para enmendar ese -4 actual en su 'goal-average'.

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De este modo, ambas selecciones tendrán que saltar al terreno de juego del NRG Stadium sin excesivas precauciones, sobre todo la de Giorgios Donis, que no puede mostrarse excesivamente contemplativa y que deberá mejorar su disciplina defensiva tras lo visto en sus dos primeros encuentros, aunque enfrente, el equipo que dirige Pedro Leitao Brito, 'Bubista', ha destacado más precisamente por su orden y fortaleza atrás bajo la jefatura de un omnipresente Pico Lopes.

'Bubista' varió su once ante Uruguay respecto al que jugó contra España y podría recuperar como titulares a futbolistas que no lo fueron el pasado domingo para mantener la buena estadística que indica que sólo ha perdido en los 90 minutos reglamentarios en uno de sus últimos 17 encuentros. El técnico sí tendrá que hacer un cambio obligatorio, el del lateral izquierdo Sidny Lopes, sancionado, mientras que Telmo Arcanjo es duda por molestias musculares.

Posibles alineaciones.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopez, Borges, Stopira; Pina, Monteiro; Mendes, D.Duarte, Varela; y Livramento.

Arabia Saudí: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Ali Lajami, Al-Amri; Kanno, Al-Khaibari; Al-Hamdan, Al-Juwair, N.Al-Dawsari; y Al-Buraikan.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: NRG de Houston (Estados Unidos).

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