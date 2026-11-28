El ‘Verdao’ sacó su casta ganadora y se coronó como campeón de la Copa Libertadores de América en el Centenario de Montevideo ante Estudiantes de La Plata. Con una asistencia del colombiano Jhon Arias para el gol de Ramón Sosa, Palmeiras consiguió por cuarta vez la Gloria Eterna. El criollo jugó 85 minutos y se retiró entre aplausos.

El primer tiempo se jugó con los nervios que afloran en una final. Ninguno de los dos quería perder, además de que ambos jugaron 3 centrales en el fondo para una mejor contención del ataque rival. No hubo muchas emociones en la primera mitad. Las emociones llegaron en la segunda parte.

Ingrese: El ciclista ocañero Johan Bacca se coronó en la contrarreloj individual de los Juegos Intercolegiados 2026

Al minuto 52, Jhon Arias pisó el área, peinó un centro de Arthur y dejó mano a mano al paraguayo Ramón Sosa, quien puso el 1-0 en el partido. Fue el tercer pasegol del criollo en la Libertadores. Por otro lado, el ingreso de Edwin Cetré ayudó a Estudiantes a tener más peso ofensivo, sin embargo, no pudo igualar el marcador.

Un equipo hegemónico

Como se hizo costumbre en esta década, Palmeiras volvió a una final de Copa Libertadores, pero a diferencia del año pasado, esta vez triunfó. El equipo de Abel Ferreira ya tiene un puesto asegurado en la historia del fútbol sudamericano, pocas veces una escuadra fue tan dominante en la Copa Libertadores de América como la del portugués que arribó a Palmeiras en el año 2020 y ganó el máximo certamen continental en su debut con el ‘Verdao’.

Para el ‘Porco’ (como se le conoce a Palmeiras), su era dorada continúa. Con el título obtenido en el Estadio Centenario de Montevideo, llegó a cuatro coronas en la Copa Libertadores, igualando a Flamengo como el máximo ganador brasileño de la competición. Es la primera vez que derrota a un argentino en la final, pues en 1968 había caído en el mismo escenario y con el mismo rival.

Lea: La Sub-17 de Colombia en un mano a mano frente a Serbia por el primer lugar del grupo en el Mundial de Catar

Este título también se convierte en la segunda obtención de la gloria eterna para Jhon Adolfo Arias Andrade, quien supo levantar el título en 2023 con Fluminense y esta vez lo hizo con el conjunto verde de Sao Paulo. Para el colombiano era un peso importante liderar a Palmeiras porque costó 25 millones cuando le ficharon desde el Wolverhampton Wanderers inglés en enero de este año.

Con la coronación se confirma la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores, pues desde 2018 ningún club que no sea del país de los pentacampeones del mundo consiguió el máximo galardón sudamericano. Abel Ferreira en el banquillo y el defensor paraguayo Gustavo Gómez en el terreno de juego son dos de los máximos ídolos en la historia del ‘Verdao’ al conseguir 3 títulos de Libertadores desde que llegaron al club.

Palmeiras consiguió el título más importante del año tan solo una semana después de perder el torneo local con Flamengo en su propio estadio. Ahora va por la Copa de Brasil el próximo 6 de diciembre ante Gremio para posteriormente enfrentarse al Toluca de México en el Derby de las Américas.

Con información de El Colombiano.