Conmebol anunció un Mundial 2030 con 64 equipos y epicentro en Sudamérica

Apenas concluidas las emociones del torneo global, el universo del fútbol ya ha comenzado a mirar con entusiasmo hacia el horizonte de 2030. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, encendió las redes sociales al confirmar una noticia que redefine la magnitud del torneo más importante del planeta: la Copa del Mundo del Centenario se jugará en casa y proyecta expandirse a un formato inédito de 64 equipos. Esta ambiciosa propuesta, que supera las 48 selecciones vistas recientemente, busca transformar la cita en la más inclusiva e imponente de la historia.

El simbolismo de la edición 2030. Exactamente cien años después de que el balón rodara por primera vez en una cita mundialista en Montevideo, el torneo regresará a sus raíces.

Uruguay, Argentina y Paraguay serán los encargados de inaugurar esta fiesta conmemorativa, albergando los partidos iniciales en suelo sudamericano antes de que la competencia continúe su curso intercontinental en las sedes principales de España, Portugal y Marruecos.

Para la región, albergar el Centenario representa un acto de justicia histórica y una oportunidad dorada para demostrar la pasión inquebrantable que define al fútbol sudamericano.

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La inclusión de 64 delegaciones abre la puerta a que más naciones sueñen con la gloria eterna, garantizando un despliegue deportivo y cultural sin precedentes en seis países y tres continentes distintos.

Con la confirmación de este arranque en casa, el camino hacia 2030 promete una revolución logística y competitiva que unirá al mundo entero bajo el legado de los pioneros de 1930.

La cuenta regresiva ha comenzado y la gran fiesta del siglo se vivirá en el hogar donde nació la pasión.