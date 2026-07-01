El fútbol inglés está de luto, falleció el exdelantero Kevin Keegan

El exdelantero y exentrenador de Inglaterra, leyenda del Liverpool y ganador de dos balones de oro, Kevin Keegan, falleció este lunes a los 75 años a causa de un cáncer ante el que llevaba tiempo luchando.

Keegan, una de las estrellas del Liverpool de los años 70 que también jugó en el SV Hamburgo y llegó a ser muy querido en Tyneside como jugador y entrenador del Newcastle United, llevaba tiempo recibiendo tratamiento contra un cáncer en fase cuatro.

En un comunicado, la familia de Keegan declaró que con inmensa tristeza anunciaban que Keegan había fallecido a los 75 años.

"Kevin llevaba tiempo luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos", agregan.

"Ganador de dos Balones de Oro, Kevin era un marido, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Es un momento tremendamente difícil y solicitan respeto y privacidad", concluye la nota emitida por la familia.

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Su carrera

El Liverpool FC en su portal, web, lamentó el fallecimiento del legendario de Keegan, quién fue ídolo de los ‘Reds’ y rindió tributo a una de sus grandes leyendas.

El club detalló que el exnúmero 7 de los ‘Reds’, que disputó 323 partidos y marcó 100 goles a lo largo de seis temporadas.

Y reseñó “Todos en el club acompañamos a la familia y amigos de Kevin en estos momentos tan difíciles”.

Keegan, uno de los cuatro únicos ingleses en ganar el Balón de Oro, también representó al Scunthorpe United, al Hamburgo, al Southampton y al Newcastle United durante una carrera como jugador en la que fue considerado un héroe a donde iba.

Con la selección inglesa disputó 63 partidos, 31 de ellos como capitán, y marcó 21 goles.

Posteriormente, dio el salto a la dirección técnica, dirigiendo al Newcastle (en dos ocasiones), al Fulham, al Manchester City y a la selección nacional de Inglaterra.

La relación de Keegan con el Liverpool comenzó cuando llegó procedente de Scunthorpe con 20 años en mayo de 1971.

Poco después de unirse al equipo, se ganó el cariño de la afición del Liverpool, marcando en su debut en el partido inaugural de la liga de la temporada 1971-72 contra el Nottingham Forest en Anfield.

Una dupla de delanteros legendaria con John Toshack florecería, y con ella llegó el éxito para el segundo de los grandes equipos del Liverpool de Bill Shankly.

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En su segundo año como jugador del Anfield, Keegan participó en 41 goles (22 goles y 19 asistencias), contribuyendo a la consecución del título de la Primera División y del primer trofeo europeo.

En la final a doble partido de la Copa de la UEFA contra el Borussia Mönchengladbach, la auténtica superestrella marcó dos de los goles de su equipo y dio una asistencia en la victoria global por 3-2.

Volvió a ser la figura destacada en la final de la FA Cup de 1974 con un doblete en Wembley para derrotar al Newcastle, donde en el futuro sería conocido como 'King Kev' por sus magníficos servicios.

El premio al Futbolista del Año de la Asociación de Periodistas de Fútbol de la temporada 1975-76 llegó tras otro doblete de liga y Copa de la UEFA para los Reds.

Keegan había manifestado su intención de marcharse al extranjero a finales de la temporada 1976-77, lo que conmocionó al mundo del fútbol dado su estatus.

Sin embargo, se despidió del Liverpool de la mejor manera posible, marcando 20 goles en el camino hacia la obtención de su tercera medalla de campeón de liga y el levantamiento de la primera Copa de Europa del club.

Ganó el Balón de Oro en dos de sus tres temporadas en Hamburgo y luego regresó a su país natal para el resto de su carrera futbolística.

En su momento, "El Liverpool me formó, no solo como futbolista, sino como persona", dijo Keegan en 2011.

"De la gente que conocí —Shanks, Tommy Smith, Ian Callaghan, Ron Yeats— de todos ellos se aprende algo."

"Los fans me hicieron famoso. Cuando empezaron a corear mi nombre... ¿qué soy yo, un metro setenta con botas de tacón cubano? Pero (gracias a ellos) llegué a ser un metro noventa y ocho."

Nuestro 'Ratón Poderoso', su legado en el Liverpool quedará grabado para siempre en la historia.

Madrid (dpa/EP)

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