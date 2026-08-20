Nicolás Chiesa debutó en el Cúcuta Deportivo con empate y resaltó la entrega de sus dirigidos

“Muy feliz, contento con este debut en casa, pero, por sobre todas las cosas, por cómo se entregaron los jugadores hasta el final y cómo dieron todo”, aseguró el argentino Nicolás Hernán Chiesa luego de su estreno como director técnico del Cúcuta Deportivo, la noche del miércoles, en el empate 1-1 con Internacional de Bogotá.

El nuevo timonel debutó en un juego difícil, pasado por una injusta expulsión a Diego Calcaterra (45+7’) y un agónico gol de Carlos ‘Neneco’ Rentería al 90+9’ tras iniciar cayendo al 58’ con anotación de penal de Cristian Dajome.

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“En el primer tiempo hicimos lo planificado, tuvimos posibilidades y cuando podíamos golpear, sufrimos la roja. Nos ordenamos, sabíamos que haríamos en el segundo tiempo y fue una demostración de lo que son capaces”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

Debut complicado

El primer duelo dirigido por el exasistente técnico de la Selección de Ecuador permitió ver a un equipo combativo, con energía para ir al frente, pero aún carente de encontrar sociedades a nivel ofensivo y con ajustes normales de defensa que se irán corrigiendo con la acumulación de sesiones de entrenamiento.

“Siempre habrá para mejorar y crecer. Lo positivo es la predisposición, las ganas de trabajar y el hambre de darle vuelta a esto, de seguir haciendo grandes partidos. Desde lo defensivo estuvimos más sólidos, estuvimos bien”, analizó el estratega.