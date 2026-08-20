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Nicolás Chiesa debutó en el Cúcuta Deportivo con empate y resaltó la entrega de sus dirigidos
En el estreno del técnico argentino, Cúcuta Deportivo igualó 1-1 con Internacional de Bogotá en un juego pasado por la polémica y con un gol agónico de Carlos 'Neneco' Rentería.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 20 de Agosto de 2026

“Muy feliz, contento con este debut en casa, pero, por sobre todas las cosas, por cómo se entregaron los jugadores hasta el final y cómo dieron todo”, aseguró el argentino Nicolás Hernán Chiesa luego de su estreno como director técnico del Cúcuta Deportivo, la noche del miércoles, en el empate 1-1 con Internacional de Bogotá.

El nuevo timonel debutó en un juego difícil, pasado por una injusta expulsión a Diego Calcaterra (45+7’) y un agónico gol de Carlos ‘Neneco’ Rentería al 90+9’ tras iniciar cayendo al 58’ con anotación de penal de Cristian Dajome.

Lea aquí: Afrontaremos 16 finales: Nicolás Chiesa, tras asumir el reto de salvar la categoría del Cúcuta Deportivo

“En el primer tiempo hicimos lo planificado, tuvimos posibilidades y cuando podíamos golpear, sufrimos la roja. Nos ordenamos, sabíamos que haríamos en el segundo tiempo y fue una demostración de lo que son capaces”, señaló el entrenador en rueda de prensa.                                                                                                                  

Debut complicado

El primer duelo dirigido por el exasistente técnico de la Selección de Ecuador permitió ver a un equipo combativo, con energía para ir al frente, pero aún carente de encontrar sociedades a nivel ofensivo y con ajustes normales de defensa que se irán corrigiendo con la acumulación de sesiones de entrenamiento.

“Siempre habrá para mejorar y crecer. Lo positivo es la predisposición, las ganas de trabajar y el hambre de darle vuelta a esto, de seguir haciendo grandes partidos. Desde lo defensivo estuvimos más sólidos, estuvimos bien”, analizó el estratega.

Uno de los puntos más altos del equipo durante el juego fue el central rosariense Leison Ochoa, quien respondió en los requerimientos complementándose con Calcaterra y Brayan Montaño.

“Me fue bien, hay cosas por mejorar, tuve mucha garra, estuve muy pendiente de todas las pelotas”, comentó el defensa de 20 años.

Comenzado el juego, Cúcuta fue al frente buscando rápidamente abrir el marcador y por poco lo hace al minuto 4 con un cabezazo de Marlon Carabalí, tras centro de Jaime Peralta, que bien atajó Wilker Fariñez.

Tras ello, no hubo mayor claridad en el mediocampo rojinegro con pocos circuitos y un intranscendental Léider Berdugo al momento de crear.

En el arco, el argentino Federico Abadía cumplió con dos buenas tajadas a disparos de Dajome (22’) y Johan Caballero (24’), ambos desde el costado derecho.

Abadía apostó por el juego largo, pero no encontró velocidad ni sorpresa en alguno de los atacantes motilones. 

En el tiempo reposición, justo antes del descanso, se dio la polémica de la noche en el General. En una acción a balón parado, Calcaterra chocó cabeza con cabeza con su connacional Agustín Irazoque, quien tuvo que ir hacia una clínica. La jugada fue revisada por el VAR y Carlos Márquez, juez del partido, decidió expulsar al central rojinegro.

Diego Calcaterra, defensor, Cúcuta Deportivo.

En la segunda parte, Inter no fue un pleno dominador pese a contar con un hombre de más. La visita encontró la ventaja con un penal de Víctor Mejía, que Dajome convirtió en gol.

Después del tanto, los dirigidos por Ricardo Valiño tuvieron dos aproximaciones con Ronaldo Julio y Facundo Boné, bien respondidas por el cancerbero Federico Abadía.

Peralta, el mejor de los rojinegros, guapeó en el área y generó peligro en un par de ocasiones. Cúcuta, sin profundidad, fue dueño del balón y hallaría el empate en tiempo añadido con un remate de ‘Neneco’ Rentería, quien pescó un rebote a un tiro de Jhonathan Agudelo.

“Nos llevamos un punto, merecíamos más. El equipo luchó, se notó el trabajo del profe, ahorita vamos a seguir en lo que estamos enfocados. Siempre fuimos superiores, fuimos inteligentes para sostener el 1-0 y luego el empate”, señaló Agudelo.

En el juego, Cúcuta tuvo el debut del lateral izquierdo Kevin Tamayo, quien ingresó tras el descanso.

El compromiso sirvió, además, para inaugurar las nuevas luminarias del estadio General Santander, que volvió a acoger un partido en horario nocturno luego de tres años. La hinchada rojinegra ofreció un lindo espectáculo con pólvora y bengalas durante el segundo tiempo.

Cúcuta

El panorama

Luego del punto sumado en casa, el representante de Norte de Santander alcanzó dos unidades de 12 posibles en sus primeros cuatro partidos de la Liga II-2026.

En la tabla del descenso, el motilón sigue en la última casilla con un promedio de 0.78 por debajo de Jaguares (0.83) y Boyacá Chicó (0.87).

La siguiente salida de los comandados por Chiesa será este sábado 22 de agosto ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Jader Manyoma, 89’), Leison Ochoa (Sebastián Tamara, 90+4’), Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Víctor Mejía (Diego Ceballos, 70’), Samir Mayo (Carlos Rentería, 46’), Leider Berdugo, Marlon Carabali (Kevin Tamayo, 46’); Gustavo Torres (Jhonathan Agudelo, 89’), Jaime Peralta.

Gol: Carlos Rentería (90+9’).

Expulsado: Diego Calcaterra (45+7’)

DT: Nicolás Chiesa.

Internacional de Bogotá: Wilker Fariñez; Ronaldo Julio, Mateo Rodas, Agustín Irazoque (Carlos Vivas, 45+8’), Yulián Gómez (Miguel Pernia, 80’); Larry Vásquez, Dannovi Quiñones (Rubén Manjarrés, 40’); Facundo Boné, Johan Caballero (Sebastián Giraldo, 72’), Cristian Dajome (Fabián Chaverra, 80’), Diego Duarte.

Gol: Cristian Dajome (58’).

Expulsado: Miguel Pernía (90+1’).

DT: Ricardo Valiño.

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