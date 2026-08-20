Nicolás Chiesa debutó en el Cúcuta Deportivo con empate y resaltó la entrega de sus dirigidos

El panorama
Luego del punto sumado en casa, el representante de Norte de Santander alcanzó dos unidades de 12 posibles en sus primeros cuatro partidos de la Liga II-2026.
En la tabla del descenso, el motilón sigue en la última casilla con un promedio de 0.78 por debajo de Jaguares (0.83) y Boyacá Chicó (0.87).
La siguiente salida de los comandados por Chiesa será este sábado 22 de agosto ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.
Síntesis:
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Jader Manyoma, 89’), Leison Ochoa (Sebastián Tamara, 90+4’), Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Víctor Mejía (Diego Ceballos, 70’), Samir Mayo (Carlos Rentería, 46’), Leider Berdugo, Marlon Carabali (Kevin Tamayo, 46’); Gustavo Torres (Jhonathan Agudelo, 89’), Jaime Peralta.
Gol: Carlos Rentería (90+9’).
Expulsado: Diego Calcaterra (45+7’)
DT: Nicolás Chiesa.
Internacional de Bogotá: Wilker Fariñez; Ronaldo Julio, Mateo Rodas, Agustín Irazoque (Carlos Vivas, 45+8’), Yulián Gómez (Miguel Pernia, 80’); Larry Vásquez, Dannovi Quiñones (Rubén Manjarrés, 40’); Facundo Boné, Johan Caballero (Sebastián Giraldo, 72’), Cristian Dajome (Fabián Chaverra, 80’), Diego Duarte.
Gol: Cristian Dajome (58’).
Expulsado: Miguel Pernía (90+1’).
DT: Ricardo Valiño.
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