Banco de la República mantiene su tasa de interés en 12%, en última sesión con Germán Ávila

La última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, con Germán Ávila como ministro de Hacienda, concluyó con la decisión de mantener inalterada la tasa de interés en 12%.

La decisión fue contraria a las expectativas del mercado financiero, que preveía un aumento de 50 puntos básicos (p.b.s), hasta 12,50%. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y tres por un incremento de 50 p.b.s.

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El gerente de la institución, Leonardo Villar, explicó que la inflación total continuó aumentando en junio y se ubicó en 6,1%, impulsada por el comportamiento de los alimentos y los precios regulados. En el caso de los alimentos, la IPC ascendió a 6,8%, mientras que en los regulados llegó a 5,9%. Por su parte, la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, se mantuvo estable en 6,0%.

Otro de los asuntos discutidos fue el comportamiento de las expectativas de inflación. Según la encuesta realizada en julio, las proyecciones de los analistas económicos para diciembre de 2026 y 2027 aumentaron y se situaron en 6,6% y 5,0%, respectivamente. A su vez, las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% en todos los plazos.

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Además, para la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Emisor, el conflicto de Medio Oriente y el probable fenómeno El Niño podrían acentuar las presiones inflacionarias y reducir el crecimiento económico.

“La persistente apreciación del peso colombiano excede la de varias monedas comparables. Esta evolución de la tasa de cambio obedece a una combinación de factores de origen externo e interno y contribuye a mitigar las presiones inflacionarias”, expresó Villar.

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No obstante, la dinámica económica ayudó a que la junta mantuviera la tasa. La información correspondiente al segundo trimestre sugiere que la economía habría acelerado su ritmo de crecimiento. El equipo técnico proyecta un crecimiento de 2,5% para 2026.

El Emisor precisó que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible sobre el comportamiento de los precios y de la actividad económica.

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Con información de La República