El escenario para las empresas que podría darse tras la segunda vuelta presidencial en Colombia

Con unas finanzas públicas presionadas por un déficit de $30 billones y una deuda creciente, una inversión privada que pierde ritmo y una inflación que cerraría 2026 en poco más del doble de la meta del Banco de la República (3% anual), el próximo presidente de Colombia recibirá una economía con desafíos que pondrán a prueba cualquier modelo de gobierno.

Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial con los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Según analistas de Values AAA Banca de Inversión, una eventual victoria de De la Espriella podría ubicar la tasa de cambio entre $3.000 y $3.300 en el corto plazo, mientras que, si gana Cepeda, la llevaría a un rango de entre $3.700 y $4.000.

Lea además: Economía colombiana creció 3,34% en abril, impulsada por el sector servicios

Para el sector empresarial, ambos modelos plantean consecuencias distintas en materia tributaria, inversión, acceso al crédito y confianza.

Con base en los programas económicos presentados hasta ahora, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria propone reducir la carga tributaria sobre las empresas, simplificar la estructura impositiva, fortalecer la disciplina fiscal y promover la reactivación de sectores como hidrocarburos y energía.

El candidato del Pacto Histórico y del gobierno, por su parte, plantea aumentar la progresividad tributaria mediante mayores cargas a grandes patrimonios, revisar exenciones empresariales, ampliar el gasto social y acelerar la transición energética, incluyendo restricciones al fracking.

Inversión y financiamiento

La trayectoria reciente de la inversión ofrece un punto de referencia para evaluar los desafíos del próximo gobierno. La Inversión Extranjera Directa (IED) pasó de más de US$4.100 millones en el primer trimestre de 2023 a US$2.129 millones en el mismo periodo de 2026.

Le puede interesar: Pérdidas económicas por fenómenos climáticos alcanzan los US$37.000 millones en el mundo

Los analistas sugieren que las propuestas de De la Espriella, orientadas a ampliar las alianzas público-privadas y reducir la carga regulatoria, apuntan a revertir esta tendencia. En contraste, las iniciativas de Cepeda relacionadas con restricciones a nuevos proyectos extractivos podrían profundizarla.

Algunos expertos consideran que un eventual repunte del dólar podría añadir presión adicional sobre las tasas y las condiciones de acceso al crédito.

La liquidez empresarial

Más allá de quién gane las elecciones, algunas preocupaciones empresariales seguirán vigentes.

Según la country manager de KLYM by Coval, Daniela Torres, aunque las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella presentan diferencias, existe una variable que probablemente continuará condicionando las decisiones empresariales bajo cualquiera de los dos escenarios: la liquidez.

Para las compañías, esto significa que la gestión del flujo de caja y del capital de trabajo cobrará una importancia cada vez mayor en un entorno caracterizado por financiamiento costoso, volatilidad y una recuperación económica moderada.

"Las propuestas de los candidatos pueden generar diferencias en materia tributaria, inversión o confianza empresarial, pero hay una realidad que no cambia: las compañías necesitan liquidez para operar, crecer y responder a un entorno económico cada vez más dinámico", señaló Torres.

Lea aquí: Tibú desafía la violencia y consolida su liderazgo palmero con expansión de cultivos

Explicó la experta que, cuando el crédito se encarece, las empresas empiezan a buscar mecanismos que les permitan liberar recursos sin asumir más deuda y ahí la eficiencia financiera se convierte en una ventaja competitiva.

En este contexto, herramientas como el factoring han ganado espacio dentro de las estrategias de gestión financiera empresarial al permitir anticipar el pago de cuentas por cobrar y convertir activos en recursos disponibles para la operación, la inversión o el crecimiento.

"El próximo presidente podrá cambiar la política tributaria, energética o de inversión del país, pero ninguna empresa puede darse el lujo de esperar 60 o 90 días para tener caja. En los próximos años la ventaja competitiva no será únicamente vender más, sino tener la liquidez suficiente para reaccionar más rápido que el mercado", aseguró la country manager de KLYM by Coval.

Manifestó las organizaciones que logren transformar oportunamente sus activos en recursos disponibles estarán mejor preparadas para enfrentar escenarios de volatilidad, aprovechar oportunidades de crecimiento y proteger su operación ante cualquier ciclo económico.

De cara a 2027, especialistas coinciden en que la capacidad de adaptación financiera será uno de los principales diferenciadores empresariales. Más allá de quién llegue a la Casa de Nariño, las organizaciones que fortalezcan su posición de caja, diversifiquen sus fuentes de liquidez y optimicen la gestión de su capital de trabajo estarán mejor preparadas para navegar el próximo ciclo económico.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion