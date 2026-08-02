Las 10 propuestas de Fenalce y ministro de Agricultura designado para el sector de los cereales en Colombia

El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, continúa adelantando reuniones con gremios del sector previo a su posesión el próximo 7 de agosto, cuando entrará a dirigir la cartera encargada del desarrollo rural del país.

Esta semana sostuvo un encuentro con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), en la que estuvo presente el gerente general del gremio, Arnulfo Trujillo, así como miembros de la Junta Directiva y productores de distintas regiones del país.

En el encuentro se habló de las acciones necesarias para impulsar la productividad, rentabilidad y competitividad del sector, con el fin de promover una agricultura eficiente y sostenible que brinde mejores condiciones a los productores y garantice la soberanía alimentaria.

Según explicó Fenalce a través de un comunicado, durante la reunión el ministro designado presentó una serie de propuestas orientadas a este propósito. A continuación, se presentan algunas de ellas:

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1. Nuevo modelo de crédito

Se proponen líneas de crédito “a la carta”, ajustadas al flujo de caja de cada proyecto productivo con plazos de hasta 10 años y 2 de gracia para inversiones en infraestructura, riego y mecanización. “El esquema busca que las condiciones de los créditos se ajusten al flujo de caja real de los productores y a los ciclos propios de cada cultivo, permitiendo que los pagos se realicen de acuerdo con la generación de ingresos y no bajo modelos financieros estandarizados”, explicó Fenalce.

2. Modificación del seguro agropecuario

Se buscará orientar el seguro agropecuario hacia un modelo productivo más organizado y sostenible, priorizando el acceso a subsidios, apoyos e instrumentos de gestión del riesgo y mecanización para los productores que trabajen bajo esquemas de asociatividad, integración agroindustrial o cooperativismo agrario.

3. Incentivo a la capitalización rural

Se trata de una herramienta para impulsar la mecanización, sistemas de riego y la rotación de cultivos. “La rotación de cultivos mejora la salud y eficiencia de los suelos y rompe ciclos de plagas y enfermedades, impulsando la productividad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas. En este sentido, se anunció que los incentivos y apoyos del Gobierno estarán orientados a aquellos agricultores que adopten esta práctica”, indicaron.

4. Simplificación de créditos agropecuarios

Se eliminarían 26 líneas de crédito existentes con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y se trabajaría solo con tres categorías: productor, transformador y comercializador.

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5. Cobertura de riesgos

Se retomaría el esquema de coberturas de riesgo mediante el subsidio del 50% del costo de instrumentos de protección frente a riesgos climáticos, cambiarios y de precio. De acuerdo con Fenalce, esta medida ya fue implementada con éxito en el pasado. “La iniciativa busca brindar mayores herramientas a los productores para enfrentar la volatilidad del clima, las fluctuaciones del mercado y las variaciones de la tasa de cambio, reduciendo así la incertidumbre y fortaleciendo la sostenibilidad de la actividad agrícola”, explicaron.

6. Sinergia entre productores y agroindustria

Se plantea una estrategia para lograr una mayor integración entre productores y agroindustria, con el fin de fortalecer las cadenas productivas, generar relaciones más estables, garantizar mercados y reducir riesgos comerciales. “Se destacó la posibilidad de que grandes compradores participen en esquemas de financiación anticipada de cosechas, respaldados por instrumentos financieros y de garantía que aporten mayor seguridad tanto a productores como a entidades de crédito”, puntualizaron.

7. Vías y seguridad

Se hará un diagnóstico de los principales corredores viales en mal estado que limitan la movilización eficiente de cereales, leguminosas e insumos y maquinaria, así como de las zonas con mayor afectación en materia de seguridad rural, de acuerdo con lo manifestado por los agricultores. El objetivo es articular con las carteras de Transporte y Defensa para promover acciones coordinadas.

8. Esquemas de negociación

Fenalce podría ampliar su capacidad de intervenir estratégicamente en la compra de granos y en la comercialización de insumos y maquinarias para productores con el fin de mejorar el poder de negociación de los agricultores, reducir costos y generar mayores oportunidades.

9. Normas de importación

Se revisará el marco normativo de importación de granos al considerar que Colombia continúa dependiendo de compras externas para abastecer el 85% de la demanda nacional de cereales y leguminosas. “Se propuso analizar las condiciones actuales de ingreso de estos productos al país y evaluar posibles ajustes que contribuyan a fortalecer la producción nacional, mejorar la competitividad de los agricultores colombianos y avanzar gradualmente hacia una menor dependencia de las importaciones, que permita que Colombia tenga soberanía alimentaria”, explicó Fenalce.

10. Caracterización de agricultores

Fenalce realizará la caracterización de productores como herramienta estratégica para que el Ministerio de Agricultura pueda orientar la política agropecuaria y focalizar las inversiones en el sector.

Tomado de El Universal.

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