Platzi donará 100% de los ingresos de nuevas suscripciones y renovaciones a víctimas del terremoto en Colombia

Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina en tecnología y habilidades profesionales, anunció que destinará los ingresos provenientes de nuevas suscripciones a apoyar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto.

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La decisión busca convertir la capacidad de movilización de la comunidad de Platzi en una acción directa frente a una de las emergencias más graves que el país ha enfrentado en los últimos años.

De esta manera, quienes decidan comenzar una suscripción a la plataforma o renovar su membresía mensual o anual este jueves, 13 de agosto, no solo tendrán acceso a educación en tecnología, inteligencia artificial, negocios y habilidades digitales, sino que su pago contribuirá a los esfuerzos de apoyo para las comunidades afectadas, anunció Freddy Vega, CEO de Platzi en su cuenta de Instagram.

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“Colombia es una parte esencial de la historia y de la comunidad de Platzi. Frente a una emergencia de esta dimensión, no queríamos limitarnos a observar o expresar solidaridad. Queremos usar lo que sabemos hacer y la fuerza de nuestra comunidad para generar ayuda concreta”, señaló Vega.

Explicó que durante esta iniciativa, cada nueva suscripción también será una forma de aportar a quienes hoy necesitan reconstruir sus casas, sus comunidades y sus vidas

Para el cofundador de Platzi, la iniciativa también busca facilitar una vía de participación para su comunidad dentro y fuera de Colombia, haciendo que una decisión cotidiana, como comenzar a estudiar una nueva habilidad, se convierta al mismo tiempo en un mecanismo de apoyo.

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“La tecnología nos permite construir comunidades que trascienden fronteras, pero el verdadero valor de una comunidad aparece cuando puede organizarse para responder a problemas reales. Hoy tenemos la oportunidad de hacer que miles de decisiones individuales se conviertan en una contribución colectiva para Colombia”, agregó Vega.

Platzi informará a través de sus canales oficiales los resultados de la iniciativa y el proceso mediante el cual los recursos recaudados serán destinados a apoyar la atención de las personas y comunidades afectadas.

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