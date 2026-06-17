Procuraduría abrió investigación a siete embajadores del Gobierno Petro por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos nombrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro por una presunta participación indebida en política a través de redes sociales, en medio de la recta final de la campaña presidencial de 2026.

La decisión quedó consignada en un auto firmado este 17 de junio por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, que ordenó el inicio formal de las pesquisas contra funcionarios que representan a Colombia ante gobiernos y organismos internacionales.

“Procede este Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política”, señala el documento conocido por este medio.

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Los investigados son Luis Ernesto Vargas Silva, embajador y representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Milton Rengifo Hernández, embajador en Venezuela; José Roberto Acosta Ramos, embajador en Argentina; Luis Fernando Medina, representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Jhenifer Mojica, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Daniel Prado Albarracín, embajador en Bélgica, y Elizabeth García Carrillo, embajadora en Bolivia.

Cada uno de los anteriores mencionados fueron designados por la administración de Gustavo Petro y varios de ellos han mantenido cercanía política con el proyecto político del actual Gobierno.

La actuación disciplinaria se originó a partir de una queja presentada por Eduardo Andrés Mestre Rodríguez. Según quedó consignado en el expediente, el denunciante sostiene que varios representantes diplomáticos “presuntamente estarían utilizando redes sociales como Instagram y X (antes Twitter) donde, según el quejoso, se avizora presuntamente proselitismo político, muestras de apoyo y/o respaldo a candidatos que aspiran a la Presidencia de la República para el período constitucional 2026-2030”.

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De acuerdo con el documento, la presunta conducta habría consistido en republicar contenidos, compartir mensajes o realizar manifestaciones que podrían interpretarse como respaldo a campañas presidenciales, una actuación que, de comprobarse, podría entrar en conflicto con las restricciones que la Constitución y la ley imponen a los servidores públicos en materia de participación política.

La apertura de la investigación no implica directamente una declaración de responsabilidad ni una sanción contra los funcionarios involucrados. Pero abre una etapa preliminar en la que la Procuraduría busca establecer si existen pruebas suficientes para determinar la ocurrencia de una eventual falta disciplinaria.

Como parte de las diligencias iniciales, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir las hojas de vida, actos de nombramiento, posesión, funciones y datos de ubicación de cada uno de los investigados. Además, la Procuraduría ordenó recopilar información sobre los salarios devengados por los funcionarios para la época de los hechos.

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El organismo de control también solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para realizar labores de verificación, búsqueda y análisis de publicaciones en redes sociales, medios digitales y otras fuentes abiertas de información. Entre las cuentas que serán objeto de revisión figura el perfil @LEVargasSilva en la red social X, atribuido al embajador Luis Ernesto Vargas Silva.

La decisión dispone igualmente la incorporación de antecedentes disciplinarios, la práctica de pruebas adicionales que surjan durante el proceso y la posibilidad de escuchar en versión libre a los investigados, quienes podrán rendir su declaración acompañados de un abogado si así lo consideran.

La investigación se produce a solo cinco días de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Ahora será la Procuraduría la encargada de determinar si las expresiones y publicaciones cuestionadas se ajustaron a los límites que la legislación colombiana establece para los servidores públicos en materia electoral.

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