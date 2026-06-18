¿Se puede votar con cédula digital? Esto dice la Registraduría

Los colombianos volverán a las urnas el próximo domingo 21 de junio para participar en la segunda vuelta presidencial de 2026. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en una jornada clave para definir al próximo presidente del país.

Además de elegir entre los dos candidatos finalistas: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Quienes acudan a las urnas podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como un descuento del 10 % en la expedición del pasaporte y la libreta militar, medio día de descanso laboral remunerado y ventajas en algunos procesos públicos.

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Sin embargo, entre los electores persiste una de las preguntas más frecuentes de cara a las elecciones: ¿se puede votar con la cédula digital en Colombia? Sin embargo, entre los electores persiste una de las preguntas más frecuentes de cara a las elecciones: ¿se puede votar con la cédula digital en Colombia?

¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones de segunda vuelta presidencial?

Sí. Los ciudadanos podrán votar con la cédula digital durante la segunda vuelta presidencial de 2026, siempre y cuando presenten el documento a través de la aplicación oficial Cédula Digital Colombia.

Al momento de acudir al puesto de votación, el ciudadano deberá identificarse ante el jurado con la cédula de ciudadanía. Esto puede hacerse mediante la versión física amarilla con hologramas o con la versión digital, disponible en teléfonos móviles.

Es importante tener en cuenta que la cédula digital solo será válida si se presenta desde la aplicación oficial descargada en dispositivos Android, a través de Google Play, o en iPhone, mediante la App Store.

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Si la persona no muestra la cédula digital desde esta aplicación, no podrá ejercer su derecho al voto, salvo que tenga consigo la cédula física.

¿Cuánto cuesta sacar la cédula digital en Colombia?

De acuerdo con la Registraduría, la expedición por primera vez de la cédula digital es gratuita para los ciudadanos que cumplen 18 años.

En cambio, quienes soliciten un duplicado de este documento deberán pagar $76.100. El mismo valor aplica para la rectificación de la cédula digital en los casos de corrección del componente de sexo (No Binario - NB/TRANS).

Beneficios de tener la cédula digital en Colombia

La cédula digital, tanto en su versión física como electrónica, ofrece una serie de ventajas que fortalecen la seguridad y facilitan los trámites de los ciudadanos.

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Entre los principales beneficios se encuentran:

Mayor seguridad frente a falsificaciones o alteraciones del documento.

Autenticación biométrica en tiempo real.

Reducción del riesgo de suplantación de identidad.

Verificación segura por parte de las autoridades.

Cumplimiento de estándares internacionales de identificación.

Mayor confianza en trámites presenciales y digitales.

Impulso a la transformación digital y a servicios más ágiles y seguros. Lee también: Duplicado gratis de cédula digital en 2025: quiénes pueden solicitarlo.

Con información de El Universal.

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