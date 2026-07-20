Aquí el delincuente es otro: Churo Díaz respondió a imputación de cargos de la Fiscalía

Es importante precisar que una imputación de cargos no representa una condena. En esta etapa, la Fiscalía comunica formalmente la investigación y presenta ante un juez los elementos que considera relevantes dentro del caso, mientras la defensa del señalado tiene la posibilidad de controvertirlos.
El mensaje de ‘El Churo’ Díaz ante sus seguidores tras imputación de cargos por abuso sexual a menor
Durante el concierto, el cantante aseguró que continuará defendiendo su versión de los hechos y manifestó que deja el proceso en manos de la justicia.
Aunque no entregó detalles sobre la investigación, sus palabras generaron reacciones entre seguidores del vallenato, debido a que Díaz es uno de los artistas reconocidos de la nueva generación del género.
El artista también hizo referencia a una supuesta persona que, según su versión, estaría detrás de las acusaciones y afirmó que no permitiría presiones económicas relacionadas con el caso.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado públicamente todos los elementos probatorios que presentará durante la audiencia, por lo que será esa diligencia la que permita conocer los argumentos del ente investigador.
¿Quién es ‘El Churo’ Díaz?
Jorge Iván Díaz Lafaurie nació en Urumita, La Guajira, y es hijo del reconocido cantante vallenato Adanies Díaz. Desde joven estuvo vinculado al mundo musical y con el paso de los años logró consolidarse como una de las voces de la llamada nueva ola del vallenato.
Su carrera ha estado marcada por presentaciones en diferentes escenarios del país y por trabajos musicales que lo posicionaron entre los artistas más escuchados del género. Su nombre se ha relacionado especialmente con Valledupar, considerada una de las principales ciudades del vallenato.
Entre sus producciones más recientes se encuentra ‘El Fuete’, un trabajo que fortaleció su presencia dentro de la escena vallenata y que lo mantuvo activo con conciertos y apariciones públicas.
La próxima audiencia será el primer escenario judicial en el que la Fiscalía formalizará los cargos contra el cantante. Allí se conocerán los argumentos del ente acusador y las solicitudes que realizará ante el juez encargado del caso.
Mientras avanza la investigación, ‘El Churo’ Díaz continúa ejerciendo su derecho a la defensa y mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
Tomado de El Universal.
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