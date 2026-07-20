Aquí el delincuente es otro: Churo Díaz respondió a imputación de cargos de la Fiscalía

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ‘El Churo’ Díaz, rompió el silencio luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una audiencia de imputación de cargos en su contra por un proceso relacionado con el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años.

El artista se refirió al caso durante una de sus recientes presentaciones musicales, donde aseguró que se encuentra tranquilo y cuestionó a quienes, según él, estarían intentando afectarlo con estos señalamientos.

“No me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar. No hay plata, si quiere plata, póngase a trabajar. Aquí el delincuente es otro, que estafó a 500 personas, no digo más”, afirmó el cantante desde la tarima.

Las declaraciones del intérprete vallenato se conocieron días antes de la audiencia judicial programada para el próximo 23 de julio en Valledupar, diligencia en la que la Fiscalía formulará oficialmente la imputación dentro de la investigación que adelanta en su contra.

Lea aquí: Morat convierte a sus fans en protagonistas con El “Traje” Que Traje

Fiscalía investigará a ‘El Churo’ Díaz por presunto acto sexual con menor de 14 años

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la Fiscalía 16 Seccional de Valledupar solicitó la audiencia de imputación contra Jorge Iván Díaz Lafaurie por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años. La diligencia quedó fijada ante un juez de control de garantías de Valledupar y el ente investigador también solicitaría una medida de aseguramiento.

La investigación está relacionada con una denuncia presentada hace aproximadamente una década. Según versiones conocidas del caso, los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido en 2015.

Al tratarse de un proceso que involucra a una presunta víctima menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva los datos que permitan su identificación. La responsabilidad penal del artista deberá ser determinada por los jueces una vez avance el proceso judicial.