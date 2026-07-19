Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el show de entretiempo de la final del Mundial

El show histórico finalizó con el grupo de estudiantes de Nueva York Coro PS22, un conjunto escolar que se ha vuelto viral a nivel mundial con sus versiones de éxitos populares en YouTube. Ellos cerraron el evento junto a la banda británica Coldplay.
Sobre un escenario colorido que formaba con el planeta Tierra la palabra Love (amor en inglés), la Fifa quiso describir al Fondo Mundial de Educación Ciudadana como la “fuerza impulsora” del espectáculo del descanso.
Este show que lo organizó la productora Global Citizen se hizo con la intención de recoger fondos para el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.
Ya previo al partido se había superado los 60 millones de dólares incluyendo una donación de 1 dólar por cada entrada vendida para la Copa del Mundo, además de contribuciones de empresas, estados nacionales y donantes privados.
Esperando lograr la meta de 100 millones de dólares, la Fifa ha anunciado que alrededor de 58 grupos recibirán ayudas, beneficiando a 400.000 niños en todo el mundo.
Tomado de El Colombiano.
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