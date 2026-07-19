Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el show de entretiempo de la final del Mundial

Tal como se había anunciado, en el entretiempo se llevó a cabo un espectáculo al estilo del Super Bowl que tuvo música, luces, colores e interpretaciones especiales durante algo más de 11 minutos.

El show también incluyó un homenaje al ícono del fútbol Pelé y un mensaje a favor del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la Fifa.

La primera en salir a escena fue la reina del pop, Madonna, quien salió al terreno escoltada por las leyendas del fútbol brasilero, Ronaldo y Ronaldinho. La estadounidense llegó en un carro interpretando su éxito de inicios de los 2000, Music.