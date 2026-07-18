El fotógrafo de la icónica imagen de Messi con Yamal reveló cómo fue el detrás de cámaras

A pocas horas de la final del Mundial FIFA 2026, una fotografía tomada hace casi dos décadas volvió a conquistar las redes sociales. En ella aparece un joven Lionel Messi sosteniendo y bañando a un bebé que, con el paso de los años, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol español: Lamine Yamal.

Aunque muchos usuarios llegaron a pensar que se trataba de un montaje realizado con inteligencia artificial, la imagen es completamente auténtica. Fue tomada en 2007 durante una campaña benéfica organizada por el diario Sport, en alianza con UNICEF y la Fundación Barça, con el propósito de recaudar fondos mediante un calendario solidario.

Detrás de la cámara estaba el fotoperiodista Joan Monfort, quien recientemente reveló cómo surgió una de las instantáneas más simbólicas del fútbol contemporáneo.

El fotógrafo que tomó la foto de Lamine Yamal con Messi reveló el detrás de

En aquel entonces, Messi tenía apenas 20 años y Lamine Yamal era un bebé de aproximadamente ocho meses. La sesión se realizó en uno de los vestuarios del Camp Nou, donde el fotógrafo buscaba una forma de conseguir una interacción natural entre ambos.

Lea aquí: Sergio Palau: el arte que lo salvó y lo convirtió en el inolvidable Salcedo

Para lograrlo improvisó una pequeña escena con una bañera infantil, algunas toallas, jabón y un pato de goma. La intención era crear un ambiente relajado que permitiera captar un momento espontáneo entre el jugador y el pequeño.

El resultado fue una fotografía cargada de ternura que, en ese momento, pasó prácticamente desapercibida y solo años después adquiriría un significado inesperado.

La timidez de Messi complicó la sesión

Monfort también recordó que conseguir la imagen no fue una tarea sencilla. Según explicó, el entonces futbolista del Barcelona era mucho más reservado que en la actualidad y no se sentía del todo cómodo interactuando con el bebé.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .