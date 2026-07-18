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Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda terminaron: esto dijo la influencer
La ausencia de apariciones juntos y algunos cambios en redes sociales despertaron rumores sobre el fin de su relación.
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cesarmuñoz
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Colprensa
Colprensa
Sábado, 18 de Julio de 2026

Durante varios días, los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda comenzaron a especular sobre una posible crisis sentimental entre la pareja. La ausencia de publicaciones juntos, la distancia en redes sociales y el supuesto hecho de que dejaron de seguirse mutua

Aunque inicialmente ninguno de los dos había confirmado qué estaba ocurriendo, la conversación en redes sociales creció y muchos seguidores empezaron a preguntarse si la relación había llegado a su final. Finalmente, la influencer barranquillera decidió hablar y confirmó que ya no está junto al empresario, a quien llamaba cariñosamente “Ternerito”.

Andrea Valdiri confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda

A través de sus historias de Instagram, Andrea Valdiri respondió a las preguntas de sus seguidores y reveló que la separación es una realidad.

“Sí, es verdad, no estoy con Ternerito”, aseguró la creadora de contenido, quien explicó que actualmente atraviesa un proceso personal complicado, pero que debe continuar con sus responsabilidades laborales.

La influencer manifestó que, con o sin tristeza por la ruptura, tiene que seguir adelante por sus hijas y por el trabajo que ha construido durante años.

“Con tusa o sin tusa, a uno le toca seguir así trabajando”, expresó Valdiri, dejando claro que continuará enfocada en sus proyectos y en su familia.

Además de confirmar la separación, Andrea Valdiri se refirió a los comentarios que suelen aparecer alrededor de su vida sentimental. La influencer aseguró que con el paso de los años ha cambiado la forma en la que enfrenta los finales de una relación y que ahora busca tranquilidad.

“Antes decía: que si el cacho, que quién tuvo la culpa… ya yo voy para 35 y estoy mamada de esa vaina. ¿Qué quiero ahora? Tranquilidad”, afirmó.

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La creadora de contenido también pidió que la ruptura no se convierta en una búsqueda de culpables y destacó la importancia de valorar los momentos positivos que vivieron juntos.

“Puedes pasar por la vida de las personas, pero no hiriendo, no dejando una mala huella, sino dejando algo bonito”, señaló.

la relación de Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda mantuvieron una relación que estuvo constantemente acompañada por la atención de sus seguidores. La pareja compartió diferentes momentos en redes sociales y mostró públicamente varias etapas de su romance.

Antes de la confirmación de la ruptura, los cambios en sus perfiles digitales alimentaron las especulaciones. La eliminación de fotografías juntos y la falta de interacciones fueron interpretadas por los usuarios como señales de un posible distanciamiento.

 

La relación también había sido noticia por los detalles que ambos compartían públicamente. En meses anteriores, Valdiri había mostrado gestos de cariño hacia Sepúlveda, incluyendo celebraciones y mensajes dedicados al empresario.

Aunque reconoció que la separación le genera tristeza, la influencer afirmó que prefiere recordar los momentos positivos que vivieron durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Ya íbamos para tres años. Y sí da tristeza, obvio, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir camellando”, manifestó. 

Por ahora, Juan Daniel Sepúlveda no ha entregado una declaración pública sobre las palabras de Valdiri ni sobre los motivos que llevaron al final de la relación. Los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier nuevo pronunciamiento.

Tomado de El Universal.

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