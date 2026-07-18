Jobe Bellingham, el hermano de Jude que también brilla en el fútbol y las redes sociales

¿Quién es Jobe Bellingham, el hermano menor de Jude Bellingham?

Jobe Samuel Patrick Bellingham nació el 23 de septiembre de 2005 en Stourbridge, Inglaterra. Desde pequeño estuvo ligado al fútbol y siguió los pasos de Jude, quien también comenzó su carrera en las categorías juveniles del Birmingham City.

A los 16 años, Jobe debutó profesionalmente con el Birmingham City y se convirtió en el segundo jugador más joven en estrenarse con el club, solo por detrás de su hermano mayor. Su talento despertó rápidamente el interés de otros equipos y en 2023 fue fichado por el Sunderland.

En ese equipo empezó a consolidarse como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. Durante su etapa en el club disputó partidos importantes y llamó la atención por su capacidad para jugar en diferentes posiciones del mediocampo.

En 2025, Borussia Dortmund apostó por su talento y concretó su llegada al equipo alemán con un contrato hasta 2030. La transferencia tuvo un significado especial, ya que Jude Bellingham también pasó por el conjunto alemán antes de convertirse en una de las figuras del Real Madrid.

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Jobe Bellingham busca escribir su propia historia

Aunque compartir apellido con una estrella mundial puede abrir puertas, también representa un reto. Por eso, Jobe tomó una decisión para diferenciarse de su hermano: en la camiseta utiliza únicamente su nombre de pila y no el apellido Bellingham.

La elección responde a su intención de construir una identidad propia y evitar que su carrera sea comparada constantemente con la de Jude.

Tony Mowbray, quien fue su entrenador en Sunderland, explicó en su momento que el joven futbolista quería demostrar su propio valor.

“Creo que está tratando de crear su propia identidad. No quiere vivir a la sombra del nombre de su hermano; quiere ser el futbolista que es y demostrar de lo que es capaz”, aseguró el técnico.

En el campo, ambos comparten características similares, especialmente su capacidad para desempeñarse como mediocampistas completos. Sin embargo, Jobe tiene un estilo más ofensivo y suele ocupar posiciones más adelantadas, aprovechando su llegada al área rival y su capacidad para asociarse con sus compañeros.

El parecido entre Jude y Jobe Bellingham causa furor en redes

Más allá del fútbol, los hermanos Bellingham se han convertido en un fenómeno entre los aficionados por su apariencia física. Las imágenes de ambos han generado cientos de reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacan sus rasgos similares.

La comparación constante entre los dos futbolistas ha aumentado durante el Mundial, donde Jude ha sido una de las caras visibles de Inglaterra. Mientras tanto, Jobe continúa avanzando en su carrera con Borussia Dortmund, con la meta de dejar de ser reconocido únicamente como “el hermano de Jude”.

Aunque la historia de Jude ya lo convirtió en una figura internacional, Jobe Bellingham empieza a escribir su propio capítulo en el fútbol europeo, acompañado de un apellido que ya es sinónimo de talento dentro del deporte.

Tomado de El Universal.

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