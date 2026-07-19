La fiebre que despertó Erling Haaland ya deja al menos 600 bebés con su nombre

Este fin de semana termina la Copa Mundial de Fútbol de 2026, pero uno de los legados que deja se encuentra en las oficinas de la Registraduría Nacional y en la vida de personas que acaban de expedir su registro civil, ya que la entidad reportó que han procesado varias inscripciones con el nombre de distintos jugadores partícipes del evento, y sobre todo, en esta temporada ha destacado el nombre del delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland.

La trayectoria del jugador, que incluye su participación en clubes como el Borussia Dortmund de Alemania y el Manchester City de Inglaterra, además de sus estadísticas en la Liga de Campeones de la Uefa, constituye el factor de referencia para los padres de familia.

La Registraduría señaló que al revisar los registros de los últimos cinco años hay más de 600 personas con cinco variaciones de este nombre (ver gráfico) y las estimaciones institucionales infieren que corresponden al último año, debido al aumento de la popularidad del futbolista.

El primer antecede ocurrió a mediados de 2023, el ciudadano Walberto Estrada registró a su hijo bajo el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta, una decisión que fue validada de forma oficial por las autoridades de la notaría local. La difusión de este documento de identidad se produjo en mayo de 2024, cuando se filtró en las redes sociales una orden de consulta médica perteneciente al menor.

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El nombre del menor volvió a viralizarse en redes sociales gracias a la viralidad del delantero Noruego, no solo por su forma de jugar al fútbol, sino también por su cómica personalidad. El desarrollo de la Copa del Mundo consolidó esta tendencia, el pasado 3 de julio, se reportó el nacimiento de otro menor en el hospital de El Carmen de Bolívar, cuya madre eligió el nombre de Haaland Martínez Ortega para su hijo.

Pero Haaland no es el único “goleador” de nombres en la base de datos de la Registraduría. Las estadísticas de la entidad con corte a 2024 indicaban la existencia de 14.712 personas inscritas con el nombre del futbolista Luis Díaz y 1.096 ciudadanos bajo el nombre de James Rodríguez, lo que demuestra la continuidad de los homenajes a los deportistas.

Este fenómeno también se extiende a otros países de la región sudamericana: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú informó que más de 500 bebés, específicamente 559 recién nacidos, recibieron el nombre de Haaland tras la difusión del campeonato mundial de 2026, mientras que las oficinas de censo de Ecuador reportan siete casos vigentes desde 2022.

En Paraguay, las autoridades del Registro Civil confirmaron que entre las inscripciones más frecuentes de la temporada se encuentran los nombres de Haaland, Kylian, Orlando y Messi.

Por su parte, en México se detectó en junio de 2026 el caso de una menor registrada como Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, una combinación que reúne referencias a los futbolistas Julián Quiñones, Gilberto Mora y el delantero noruego, provocando discusiones sobre la originalidad de las actas de nacimiento en los entornos digitales.

Tomado de La República.

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