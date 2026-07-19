Murió la señora de las palomas, reconocida actriz de ‘Mi pobre angelito 2’ y ganadora del Óscar

La actriz irlandesa Brenda Fricker murió a los 81 años en Dublín tras enfrentar problemas de salud, según confirmó su representante, Phil Belfield. La noticia se conoció este viernes y fue difundida por medios británicos.

Fricker fue reconocida por su extensa carrera en el cine y la televisión, por convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar y por su participación en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), donde interpretó a la recordada “Señora de las Palomas”.

“Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció pacíficamente el jueves a la edad de 81 años. Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es más pobre sin su presencia; fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella”, expresó su agente, Phil Belfield.

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, también reaccionó a la noticia y manifestó estar “profundamente entristecido” por la muerte de la actriz, una de las figuras más reconocidas de la industria audiovisual del país.

Una carrera de seis décadas en el cine y la televisión

Brenda Fricker nació el 17 de febrero de 1945 en Dublín. Inició su carrera en la televisión y posteriormente dio el salto al cine. Uno de sus primeros papeles de amplia repercusión fue el de la enfermera Megan Roach en la serie Casualty, durante la década de 1980.

El reconocimiento internacional llegó en 1990 con su participación en Mi pie izquierdo (My Left Foot), película basada en la vida del artista irlandés Christy Brown, interpretado por Daniel Day-Lewis. En esa producción dio vida a Bridget Brown, madre del protagonista, actuación que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto y la convirtió en la primera intérprete irlandesa en recibir ese galardón.

Lea aquí: Morat convierte a sus fans en protagonistas con El “Traje” Que Traje

Durante la ceremonia realizada en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, la actriz afirmó: “No me lo creo, le dedico el galardón a la verdadera Bridget Brown, porque cualquier mujer que da a luz veintidós veces merece uno de estos, creo yo”.

Dos años después, Fricker se incorporó al elenco de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde compartió escenas con Macaulay Culkin. En la película interpretó a la ‘Señora de las Palomas’ una mujer sin hogar que vive en Central Park y establece una amistad con Kevin McCallister, personaje central de la historia.

Sus últimos trabajos y problemas de salud

La actriz acumuló 96 créditos en cine y televisión, de acuerdo con el portal especializado IMDb. Entre sus proyectos más recientes figuran la serie Holding (2021), donde interpretó a Lizzie Meany, The Miracle Club (2023) y la película The Swallow, filmada y estrenada en 2024, considerada su última participación cinematográfica.

En una entrevista concedida en 2024 al programa Tommy Tiernan Show, Fricker habló sobre los problemas de salud mental que enfrentó durante gran parte de su vida.

“Salir por la puerta principal de mi casa a veces puede ser un problema para mí, pero ahora estoy bien”, confesó.

También explicó el papel que tuvo la actuación durante ese periodo: “No estaba triste cuando estaba trabajando, ese era mi refugio, pero me desencanté de la dirección que estaban tomando las películas, de cómo se estaban haciendo, así que pensé que haría una pausa, pero resultó bastante más larga de lo pensado”.

Según relató, fue hospitalizada en varias oportunidades y recibió tratamiento médico antes de regresar a la actuación.

En una de sus últimas entrevistas también describió el estilo de vida que llevaba fuera de los escenarios: “No tengo amor por el dinero, no necesito mucho, vivo una vida muy tranquila en una cabaña. Escribo poesía, leo libros, miro la televisión, hablo con mi perro, nada diferente a lo que hace la mayoría de la gente”.Con una trayectoria de seis décadas, Brenda Fricker dejó una carrera marcada por producciones para cine y televisión que incluyeron títulos de alcance internacional y un lugar en la historia del cine irlandés al convertirse en la primera actriz de ese país en obtener un premio Óscar.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .