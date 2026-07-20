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Cucurella tendrá que llevar a Luis de la Fuente en la piel tras ganar el Mundial 2026
El defensor español prometió tatuarse el rostro del seleccionador si España conquistaba la copa.
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cesarmuñoz
Cucurella. Foto: Instagram @Cucurella
Colprensa
Colprensa
Lunes, 20 de Julio de 2026

“Cu-cu, Cucurella”, ya no solo como Paella. Ahora, el lateral izquierdo español tiene que cumplir una promesa. Antes de la final del Mundial de Norteamérica, en una entrevista, el futbolista, que la próxima temporada jugará en el Real Madrid, aseguró que si quedaban campeones se tatuaba la cara de Luis de la Fuente.

Cucurella, conocido por su cabello crespo largo y su forma de ser jocosa, también dijo que si ganaba la Copa del Mundo le decía al entrenador español que no lo volviera a convocar. “Ganamos una Eurocopa y un Mundial, ¿qué más podemos ganar?”, aseguró en su momento.

Sin embargo, esa palabra, seguramente, no la cumplirá. De la Fuente manifestó en la rueda de prensa posterior al partido, que le había dicho en el camerino, a los futbolistas que le habían preguntado por qué más iban a ganar, que debían tener la cabeza puesta en el duelo del 26 de septiembre, contra Inglaterra, cuando iniciaba la Liga de Naciones.

¿Cucurella cumplirá la promesa del tatuaje?

Lo que sí tendrá que cumplir el jugador de 27 años, nacido en Alella, será la de tatuarse el rostro del entrenador español. La periodista caleña Salomé Fajardo le preguntó en la rueda de prensa posterior al final del partido por el título al técnico que dónde le recomendaba hacerlo.

“Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes, pero han cometido un error porque como son hombres de palabra, van a tener que cumplir lo que dijeron. Yo ya les he dicho que se equivocaron; pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan feo como para no hacerlo. Que se lo pongan en un lugar donde no se vea mucho, pero me gusta que cumplan su palabra. Estoy feliz por eso también”, aseguró el entrenador De La Fuente.

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Cucurella fue una de las figuras de España en el Mundial. La solidez defensiva que mostró fue importante para que el cuadro ibérico terminara con la valla menos vencida del torneo: apenas les hicieron un gol. Además, dio un par de asistencias que ayudaron a que los españoles avanzaran hasta la final y consiguieran su segundo título.

Por eso, fue uno de los futbolistas más buscados en la zona mixta posterior a la final. Le consultaron sobre el tatuaje. “Tengo que pensar donde me lo pongo. También la gente dirá que tiene que ser en un sitio visible. Tocará hacerlo”, aseguró, con un tono sarcástico y algo de resignación en el rostro, el futbolista español.

Tomado de El Colombiano.

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