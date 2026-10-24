¡De una improvisación al éxito viral! Kevin Wai, el colombiano que sorprende con ‘Dame Hombro’

“Dímelo, Bulin, que yo vine concentrado. Llegó Kevin Wai, que le mete relajado. Dime qué es lo que es, que se metieron los raperos. Tú estás claro que en la calle yo nunca me desespero”. Con estos versos, el rapero colombiano Kevin Wai sorprendió al artista dominicano Bulin 47 durante un encuentro improvisado que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales.

En entrevista con el programa ‘Primer Impacto’, el rapero colombiano contó cómo surgió aquel inesperado encuentro con el artista dominicano y lo que ha significado para su vida el éxito que alcanzó gracias a esta improvisación.

“Nosotros estábamos en la discoteca Shoko, afuera, queda aquí en Madrid, y él iba a cantar y nosotros lo estábamos esperando para cantarle porque el amigo mío que siempre anda conmigo me dijo: ‘Tienes que cantarle a Bulin 47’. Él es la humildad en persona”, contó Kevin Wai desde España.

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El colombiano relató que, para su sorpresa, después de cantarle, Bulin 47 se detuvo y comenzó a improvisar también: “Voy pa’ dentro, no ando en paquete ni en falacia, ahí adentro voy a causar una desgracia. No ando en película, no ando en paquete, ya tú me conoces, soy Bulin 47”, expresó el artista dominicano.

El video viral que cambió la vida de Kevin Wai

El video, que superó las 100 millones de visualizaciones, dio paso al sencillo ‘Dame Hombro’ y a una colaboración musical que le ha cambiado la vida al joven rapero colombiano.

“Lo que ha pasado con Bulin 47 es la química que hubo entre nosotros, como él es humilde y yo también soy una persona humilde”, añadió.

Ante las preguntas que han surgido sobre si el encuentro había sido planeado, Kevin Wai fue enfático al desmentirlo: “No, yo no conocía a Bulin 47 en persona, nosotros no pactamos con la gente de ellos, todo fue sorpresa”.

Kevin Wai es un joven cantante colombiano que sueña con consolidar su carrera musical. En su entrevista con ‘Primer Impacto’, reveló que no es la primera vez que se acerca a artistas reconocidos para demostrar su talento, pues ya ha protagonizado encuentros similares con figuras como Arcángel y Beéle, entre otros.

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¿Quién es Bulin 47, el artista dominicano que canta con Kevin Wai?

Bulin 47 nació hace 36 años en República Dominicana y se ha destacado en el género musical del dembow.

En entrevista con la presentadora dominicana Luz García, el artista reveló que creció en Capotillo, un sector de Santo Domingo, donde fue criado por su madrastra tras perder a su padre cuando aún era muy joven.

“Soy un tipo respetuoso y trato a las personas bien, no importa el estatus que tengan. Trato a la gente como me trate”, expresó el cantante dominicano.

Además, dejó claro que actualmente no solo disfruta del éxito de su carrera musical, sino también de su vida familiar, al lado de su esposa y sus tres hijas.