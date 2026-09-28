Johan Mojica se encontró con Shakira y le entregó la ‘Tricolor’

Johan Mojica vivió un momento especial durante su visita al concierto de Shakira en Madrid, España. El futbolista colombiano asistió a una de las fechas de la residencia que la cantante realiza en la capital española y, después del espectáculo, tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con ella.

El lateral aprovechó el encuentro para entregarle una camiseta de la Selección Colombia personalizada con su apellido, el número 17 y una dedicatoria. La artista recibió la prenda y posteriormente ambos posaron para una fotografía que dejó registrado el encuentro.

Pero el regalo no fue lo único que hizo particular la noche para Mojica. El jugador también pudo participar en uno de los momentos que hacen parte de la puesta en escena de la barranquillera: la conocida “Caminata de la Loba”, que ocurre cuando Shakira se dirige hacia la tarima antes de comenzar su presentación.

Mojica disfrutó el concierto de Shakira

La experiencia del futbolista tuvo lugar durante la residencia de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Madrid, donde Shakira tiene programadas 12 presentaciones. Los conciertos reúnen canciones de diferentes momentos de su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta sus producciones más recientes.

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Entre los temas que hacen parte del repertorio están ‘Antología’, ‘La tortura’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Loca’, ‘Waka Waka’ y ‘Loba’, además de canciones de su álbum Las mujeres ya no lloran, publicado en 2024.

La artista también ha recibido invitados especiales durante estas presentaciones. Alejandro Sanz compartió escenario con ella para interpretar ‘La tortura’ y ‘Corazón partío’, mientras que Laura Pausini apareció en otra de las fechas para cantar ‘Antología’.

Para Mojica, la visita terminó teniendo un significado particular. Además de disfrutar del espectáculo, pudo conocer personalmente a una de las artistas colombianas más reconocidas en el mundo y entregarle una camiseta que representa al país que ambos llevan como bandera.

El encuentro se produjo en medio de los días que el futbolista pasa en España, luego de no ser incluido en la convocatoria de la Selección Colombia para esta fecha. Así, su asistencia al concierto terminó dejando una imagen inesperada: el jugador junto a Shakira, con la camiseta de la ‘Tricolor’ como protagonista.

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