Karina García rompió el silencio sobre los rumores de paternidad de su bebé

La creadora de contenido Karina García volvió a pronunciarse en redes sociales luego de quedar involucrada en una nueva polémica relacionada con su vida sentimental y el embarazo que actualmente vive junto al cantante urbano Kris R.

La controversia surgió después de que el creador de contenido Mr. Stiven reaccionara públicamente a una canción de Kris R en la que se hicieron referencias a él y a su pareja, María Julissa. Durante una transmisión en vivo, el streamer involucró a Karina García y mencionó al cantante Blessd.

En medio de sus declaraciones, Mr. Stiven puso en duda la paternidad del bebé que espera Karina junto a Kris R y aseguró que una persona cercana le habría contado sobre un supuesto encuentro entre la creadora de contenido y Blessd durante un viaje a Cartagena.

Karina García cuestionó la forma en que la han señalado

Ante la repercusión que tuvieron los comentarios, Karina García decidió referirse al tema a través de sus redes sociales. La creadora de contenido dejó ver su molestia, especialmente porque, según expresó, su bebé terminó involucrado en una disputa entre adultos.

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En una de sus publicaciones, Karina planteó una pregunta sobre la manera en que se le juzga por su pasado sentimental y sus relaciones.

“¿Qué pasaría si yo fuera hombre?”, escribió la también empresaria. Con este mensaje, Karina cuestionó el tratamiento que ha recibido en medio de la polémica y la atención que han generado sus relaciones anteriores.

La situación ocurre mientras continúa la discusión pública entre Kris R, Mr. Stiven y otras personas relacionadas con la controversia. En redes sociales, los comentarios también han llevado a que resurjan versiones sobre la vida sentimental de Karina, aunque varias de las afirmaciones que circulan corresponden a declaraciones de terceros y no han sido comprobadas.

Karina anunció que hablará de la polémica

Además de responder a los cuestionamientos, Karina García anunció que próximamente hablará de algunos asuntos sobre los que, según dijo, había decidido guardar silencio durante un tiempo.

La creadora de contenido habilitó una dinámica de preguntas en Instagram y anticipó que en las próximas horas podría referirse a temas relacionados con su vida personal.

Entre las preguntas que sus seguidores esperan que responda están las versiones sobre un supuesto encuentro con Blessd, el inicio de su relación con Kris R y los señalamientos realizados por Mr. Stiven sobre la paternidad de su bebé.

Por ahora, Karina no ha confirmado públicamente ninguna de las acusaciones realizadas por el streamer, por lo que las versiones continúan siendo parte de una polémica que se desarrolla principalmente en redes sociales.