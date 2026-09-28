Video | Greeicy y Mike Bahía sorprendieron al mostrar por primera vez el rostro de su hijo

Greeicy Rendón y Mike Bahía sorprendieron a sus seguidores con una decisión que durante años habían mantenido en reserva: mostrar públicamente el rostro de su hijo Kai. La pareja aprovechó el estreno de ‘Sitaku’, su nueva canción en conjunto, para presentar al pequeño de manera abierta en el videoclip oficial.

El niño, que nació en abril de 2022, aparece junto a sus padres en diferentes escenas de la producción audiovisual, grabadas en espacios cotidianos. Mike Bahía y Greeicy dejaron atrás los recursos que durante años utilizaron para proteger la identidad visual de Kai y permitieron que su rostro se viera completamente, incluso en un primer plano hacia el final del video.

La aparición generó una rápida reacción entre los seguidores de los artistas, quienes durante años habían visto fotografías y videos del menor de espaldas, de perfil o con elementos que impedían identificar plenamente sus facciones.

Así mostraron Greeicy y Mike Bahía el rostro de su hijo Kai

El videoclip de ‘Sitaku’ fue construido alrededor de la cotidianidad de la pareja y su vida familiar. En las imágenes aparecen los tres compartiendo diferentes momentos, entre ellos escenas dentro de su hogar, espacios al aire libre y actividades sencillas que hacen parte de su día a día.

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En una de las escenas, Mike carga a Kai mientras camina junto a Greeicy. También se observa a la familia reunida en una cama y compartiendo la lectura de un libro infantil. El video avanza mostrando al pequeño cada vez con mayor libertad hasta llegar a una escena final en la que su rostro queda completamente expuesto ante las cámaras.

La producción estuvo a cargo de 36 Grados y siguió la intención de los artistas de presentar una mirada cercana a su vida familiar, en lugar de construir una historia de ficción independiente de su realidad.

La decisión llamó especialmente la atención porque durante los primeros años de vida de Kai sus padres fueron cuidadosos con la exposición pública del menor. Aunque compartían momentos familiares en redes sociales, generalmente evitaban mostrar su rostro de manera directa.

¿Por qué Greeicy y Mike Bahía ocultaban el rostro de Kai?

Desde el nacimiento de su primer hijo, Greeicy y Mike Bahía optaron por mantener su imagen en privado. Las publicaciones en las que aparecía Kai solían estar acompañadas de fotografías en las que se veía de espaldas, de perfil o en ángulos que no permitían reconocer completamente sus facciones.

Sin embargo, esta decisión no significó que el rostro del niño nunca hubiera aparecido. A lo largo de los años hubo algunas imágenes o videos en los que se alcanzó a ver parcialmente su cara. La diferencia con ‘Sitaku’ está en que, esta vez, fueron sus propios padres quienes decidieron mostrarlo de manera intencional y como parte de un proyecto artístico oficial.

El cambio también coincide con una nueva etapa para Kai, quien actualmente tiene cuatro años y ocupa un lugar central en el videoclip de sus padres.

Greeicy y Mike Bahía: más de una década juntos

La relación de Greeicy y Mike Bahía comenzó en 2012 y, desde entonces, los dos han construido una historia tanto sentimental como musical. En octubre de 2021, Mike le pidió matrimonio a Greeicy durante un concierto de Alejandro Sanz en Miami, momento que rápidamente se convirtió en noticia y circuló en redes sociales.

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Meses después, en diciembre de ese mismo año, la pareja confirmó que esperaba a su primer hijo. Kai nació en abril de 2022 y su llegada marcó una nueva etapa para los dos artistas, quienes desde entonces han mostrado diferentes momentos de su faceta como padres, aunque manteniendo ciertos límites sobre la exposición del menor.

Ahora, cuatro años después del nacimiento de Kai, la pareja decidió abrir una nueva puerta de su vida familiar a través de la música. Con ‘Sitaku’, no solo volvieron a unir sus voces en una canción, sino que también permitieron que sus seguidores conocieran oficialmente el rostro del niño que durante años habían mantenido alejado de las cámaras.

El estreno convirtió al pequeño en uno de los protagonistas de la producción y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores de la pareja, muchos de los cuales coincidieron en señalar el parecido físico de Kai con su madre.