Jovanny Bustos Cortés no es el presunto autor intelectual del falso diploma por el que investigan a la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena confirmó la tutela que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de Jovanny Bustos Cortés, quien había sido involucrado como presunto autor intelectual de la falsificación de un diploma con el que la reconocida actriz y exreina de belleza, Yeimy Paola Vargas Gómez, logró un contrato con el Distrito de Cartagena.

En el recurso de amparo se advierte que la Fiscalía General de la Nación, autoridad directamente relacionada con los hechos investigados, manifestó que jamás calificó al accionante como “presunto autor intelectual”, que no emitió comunicación pública con ese contenido y que tampoco suministró tal información a medio de comunicación alguno.

El juzgado consideró que la expresión “presunto autor intelectual” tenía una carga lesiva para la reputación de Bustos Cortés y que su publicación no contó con respaldo verificable suficiente, por lo que confirmó la decisión de primera instancia que amparó sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.

“En efecto, para el lector promedio dicha expresión transmite la idea de que la persona señalada habría concebido, planeado o dirigido la conducta delictiva investigada y tal significado social excede el mero cumplimiento periodístico de mencionar la existencia de una investigación penal y proyecta una imputación de especial gravedad frente a la opinión pública”, dice el juez de tutela en la decisión que benefició al comunicador.

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De acuerdo con Jovanny Bustos Cortés, el señalamiento que inicialmente se le hizo de haber falsificado el diploma de Vargas Gómez es “absolutamente falso”, ya que el ente investigador nunca ha hecho tal señalamiento en su contra.

Para sustentar su afirmación, trajo a colación un correo electrónico que hizo parte del proceso de la acción de tutela, en el que la fiscal que lleva el caso de la falsificación del diploma dejó claro lo siguiente:

“En la audiencia de formulación de imputación no se le comunicó al señor Jovanny Bustos Cortés que era el presunto autor intelectual de la falsedad en documento privado, puesto que no es así. Esta delegada no ha generado ningún comunicado respecto del accionante, como tampoco desplegó actos de comunicación a la encargada de prensa de la entidad ni al diario El Universal ni a medios de comunicación por ser reservada la actuación”.

Dice Bustos Cortés que tampoco es cierto que él haya tenido un papel clave dentro del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) para estructurar la estrategia que habría permitido alterar el título de la exreina y así validar su perfil.

“La anterior afirmación también falta a la verdad, ya que el ente investigador jamás ha emitido tal aseveración o siquiera lo ha insinuado”, aseguró.

Y agregó lo dicho por la Fiscalía: “La afirmación "presunto autor intelectual de la falsedad" no se ha verbalizado ni comunicado por parte de esta delegada contra el accionante”.

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