¿Se arrepintió del look? Silvestre Dangond contó por qué decidió raparse

El cambio de imagen de Silvestre Dangond no pasó desapercibido. A comienzos de agosto, el cantante vallenato apareció completamente rapado durante su presentación en el Súper Concierto de la Feria de las Flores, en Medellín, y rápidamente su nueva apariencia se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

La transformación llamó especialmente la atención porque se trataba de una imagen que el artista no había lucido de esa manera durante su carrera. En redes sociales aparecieron todo tipo de comentarios: mientras algunos celebraron el cambio, otros aseguraron que preferían verlo con cabello e incluso hubo quienes bromearon con su parecido con el cantante Pitbull.

Durante varias semanas, Dangond no explicó públicamente qué lo había llevado a tomar la decisión. Esto dio pie a diferentes especulaciones entre sus seguidores, algunas de ellas relacionadas incluso con una posible muestra de solidaridad hacia una persona cercana que estuviera atravesando una enfermedad.

Sin embargo, el propio cantante finalmente habló del tema y aclaró qué significó para él este cambio de apariencia.

¿Por qué Silvestre Dangond se rapó?

En una entrevista con el paparazzi español Jordi Martin para el programa El gordo y la flaca, Silvestre Dangond fue consultado por su nuevo look y explicó que la decisión estuvo relacionada con un proceso personal.

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“Hay momentos que es importante reconocerse nuevamente, porque te estás viendo al espejo y estás viendo el mismo personaje; y es importante replantear para que todo tenga coherencia: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas”, aseguró el artista.

Con esta declaración, el cantante dejó claro que el rapado no fue presentado simplemente como una decisión estética. Para Dangond, cambiar su apariencia también estuvo relacionado con la necesidad de hacer una pausa, reconocerse nuevamente y replantear algunos aspectos de su vida.

El artista no detalló qué situación específica estaba atravesando ni aseguró que el cambio estuviera relacionado directamente con alguna experiencia particular. Por eso, aunque sus declaraciones permiten entender que se encuentra en un proceso de reflexión personal, no se puede afirmar que el rapado haya sido consecuencia de un episodio concreto.

Silvestre Dangond y sus cambios personales

La explicación del cantante también cobra contexto por algunas declaraciones que ha hecho durante este año sobre las transformaciones que ha experimentado a nivel personal.

En febrero, Dangond habló sobre el impacto que tuvo en su vida interpretar a Leandro Díaz en la producción de RCN. Según contó, durante el proceso de preparación para interpretar al juglar vallenato comenzó a identificar similitudes entre algunas experiencias del personaje y las suyas.

“Sentía que me encontraba mucho con Leandro en acciones, en circunstancias de la vida de él, muy parecida a la mía”, relató en el pódcast El Poder de la Música, conducido por Humberto ‘El Gato’ Rodríguez.

El artista explicó que esa experiencia lo llevó a cuestionarse diferentes aspectos de su propia historia. Después habló de un proceso de introspección en el que tuvo acercamientos a la psilocibina y posteriormente a la ayahuasca.

Sobre esa etapa, Dangond aseguró que experimentó una transformación personal y que llegó a comprender aspectos de su comportamiento que anteriormente no había visto de la misma manera. Entre ellos mencionó su relación con las adicciones y lo que denominó su “lado oscuro” y su “mal comportamiento”.

Tomado de El Universal.

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