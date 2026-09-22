¿Yina Calderón vs. Melissa Gate? La respuesta de la influencer sobre una posible pelea en ‘Stream Fighters’

Yina Calderón volvió a hablar de ‘Stream Fighters’ y dejó abierta la posibilidad de participar en una nueva edición del evento de boxeo organizado por el streamer Westcol. Esta vez, la empresaria puso una condición: poder escoger a la persona que enfrentaría.

Según contó Yina, Westcol nuevamente se habría acercado para invitarla al evento, propuesta que inicialmente decidió rechazar. Sin embargo, explicó que podría cambiar de opinión si le permitían elegir a su contrincante.

La creadora de contenido aseguró que tiene en mente a una persona con la que un enfrentamiento generaría bastante conversación entre los seguidores.

“Pelearía en Stream Fighters, si Westcol me coloca a la rival que yo quiera”, dijo Calderón, quien también aseguró que al público le gustaría ver a dos personas que ya han tenido diferencias enfrentándose en el ring.

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Aunque Yina no mencionó inicialmente el nombre de su posible rival, sus declaraciones hicieron que en redes sociales muchos apuntaran hacia Melissa Gate, con quien ha protagonizado varios cruces públicos desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué respondió Melissa Gate?

Las palabras de Calderón llegaron hasta Melissa, quien decidió responder y lo hizo fiel a su estilo, entre bromas y pullas. La paisa se refirió a la posibilidad de enfrentarse en una pelea y aseguró que actualmente estaría cobrando 200.000 dólares por subir al ring.

“Una de aquí está como buscando fama, la noto desesperada”, expresó Melissa, quien también cuestionó las intenciones de su colega y lanzó otros comentarios sobre la situación.

La respuesta rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambas creadoras, que comenzaron a especular sobre un posible encuentro entre las dos en ‘Stream Fighters’.

Sin embargo, la historia tuvo otro giro. Después de la reacción de Melissa, Yina aclaró que no necesariamente estaba hablando de ella. La empresaria mencionó a Aida Victoria Merlano y Yeri Mua como otras de las mujeres con las que estaría interesada en enfrentarse.

Por ahora, no hay confirmación de una pelea entre Yina Calderón y Melissa Gate en ‘Stream Fighters’. Westcol tampoco se ha pronunciado sobre los comentarios de las dos creadoras digitales.

Tomado de El Universal.

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