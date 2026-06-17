Le ha dado dignidad a mi hogar: Luis Alfonso se casó por tercera vez

Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín volvieron a darse el “sí” en una ceremonia que estuvo cargada de momentos emotivos y mensajes de agradecimiento. La pareja celebró una nueva renovación de votos matrimoniales el pasado 15 de junio, en un evento íntimo rodeado de familiares y amigos cercanos.

Aunque la boda estuvo marcada por varios momentos especiales, uno de los más comentados ocurrió cuando el cantante tomó la palabra para dedicarle un sentido mensaje a su esposa, reconociendo públicamente el papel que ha desempeñado en su familia y en su vida personal.

Durante su intervención, el intérprete destacó el compromiso de Pulgarín con el hogar y el cuidado de sus hijos, asegurando que su presencia le ha permitido desarrollar su carrera artística con tranquilidad.

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“Gracias por ser la señora que le ha dado dignidad a mi hogar. Gracias por ser la señora con la cual yo me puedo ir tranquilo a trabajar y sé que mis hijos están bien”, expresó el artista frente a los asistentes.

La ceremonia religiosa se realizó en una iglesia católica y estuvo acompañada por varios momentos que rápidamente se difundieron en redes sociales. Uno de ellos fue la interpretación musical que Luis Alfonso realizó mientras su esposa caminaba hacia el altar, una escena que conmovió a los invitados y a miles de seguidores que posteriormente vieron las imágenes publicadas en internet.

El cantante también aprovechó la ocasión para agradecer por la relación que han construido juntos y por el impacto que ella ha tenido en su vida. “Yo lo que quería era darle las gracias más que a usted, a mi Diosito por ponértela en mi camino. Quiero decirte, reina hermosa, que estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy agradecido porque seas mi esposa”, manifestó.

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La pareja había anunciado desde febrero su intención de renovar sus votos, una decisión que despertó el interés de sus seguidores, quienes han acompañado de cerca diferentes momentos de su relación. La celebración representó una nueva etapa para ambos y una oportunidad para reafirmar públicamente el compromiso que mantienen como familia.

Las imágenes compartidas por Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín generaron numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del artista destacaron la emotividad de la ceremonia y las palabras que el cantante dedicó a su esposa durante uno de los momentos más significativos de la jornada.

Con información de El Universal.

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