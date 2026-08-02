Los libros más vendidos de julio de 2026: estos dominaron las listas de best sellers

Las listas de libros más vendidos de The New York Times dejaron claro que julio fue un mes de estabilidad para el mercado editorial.

A diferencia de otros periodos, en los que el ranking cambia constantemente, durante las cuatro semanas del mes los primeros lugares estuvieron dominados prácticamente por los mismos títulos, reflejando el fuerte interés de los lectores por unas pocas novelas.

El gran protagonista fue Theo of Golden, de Allen Levi, que logró mantenerse en el primer lugar durante todo julio, convirtiéndose en el libro de ficción más exitoso del mes. Muy cerca apareció Yesteryear, de Caro Claire Burke, que ocupó de manera ininterrumpida el segundo puesto, consolidándose como otro de los fenómenos editoriales del verano.

El tercer lugar presentó algunos movimientos interesantes. Whistler, de Ann Patchett, inició el mes como el tercer libro más vendido, pero poco a poco perdió posiciones hasta cerrar julio en el quinto lugar. Mientras tanto, The Calamity Club, de Kathryn Stockett, protagonizó el ascenso más importante del mes al ingresar al Top 5 y terminar ocupando el tercer puesto durante las últimas semanas.

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Otro de los títulos destacados fue Project Hail Mary, de Andy Weir, que volvió a posicionarse entre los favoritos de los lectores y permaneció tres semanas dentro de los cinco libros más vendidos. Aunque salió temporalmente del listado durante una semana, logró regresar antes de finalizar el mes.

El ranking también recibió algunas incorporaciones fugaces. Choke Point, de Brad Thor, apareció únicamente durante la primera semana de julio, mientras que Dungeon Crawler Carl, de Matt Dinniman, logró ingresar al Top 5 solo en la tercera semana antes de abandonar nuevamente la clasificación.

En conjunto, las listas semanales mostraron un mercado editorial con pocos cambios y un claro dominio de un reducido grupo de novelas, encabezadas por Theo of Golden y Yesteryear, dos títulos que monopolizaron los primeros lugares durante todo julio y se consolidaron como los grandes éxitos literarios del mes.