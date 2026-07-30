El misterio de los cientos de miles de euros arrojados al mar que intriga a Italia

Este jueves las autoridades italianas avanzan investigan el insólito lanzamiento al mar de múltiples paquetes con al menos $665.000 euros, desde una lancha que navegaba por las costas de la ciudad de Ragusa, en Sicilia Italia, con tres malteses que estaban a bordo.

Medios de comunicación italianos indicaron que el suceso se dio en la playa del municipio de Santa Croce Camerina, cuando varios bañistas notificaron a la policía sobre la presencia de una lancha a la deriva y sin control, aparentemente tras haberse quedado sin combustible.

A bordo viajaban tres ciudadanos malteses, según las mismas fuentes. Tras el aviso, una patrullera de la Guardia Costera italiana puso rumbo hacia la lancha para saber si necesitaba ayuda. Fue en ese momento cuando uno de los tripulantes comenzó a lanzar al agua varios paquetes sellados.

La fortuna encontrada en el mar

Los guardacostas, apoyados por los propios bañistas, lograron recuperar los bultos del mar y descubrieron que contenían fajos de billetes que suman unos $665.000 euros.

Dos de los tres hombres fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía de Ragusa, mientras que el tercero logró escapar. Los denunciados no han respondido a las preguntas de los fiscales sobre la procedencia del dinero, ni el motivo por el que lo lanzaron al mar, según las mismas fuentes.

Tomado de El Universal.

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