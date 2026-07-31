Donald Trump dice que EE. UU. acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Este viernes, el presidente norteamericano, Donald Trump, tildó de “terrible” la situación en Cueta y advirtió que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

“Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, dijo el mandatario en declaraciones a la cadena Fox News.

El presidente Donald Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que “no vivirán muy bien” si ganan los demócratas.

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Crisis migratoria en Ceuta

Ayer, miles de personas provenientes de Marruecos entraron de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.

Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 37.000 de las aproximadamente 50.000 personas que cruzaron la frontera.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España”.

La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó a “las políticas globalistas de extrema izquierda” del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

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