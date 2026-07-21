​Mbappé sorprende en redes al publicar foto de Ester Expósito y borrarla a los pocos segundos

Kylian Mbappé volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no por sus goles ni por una actuación dentro del terreno de juego. El delantero francés protagonizó un inesperado episodio en redes sociales luego de publicar una fotografía de la actriz española Ester Expósito en sus historias de Instagram y eliminarla apenas unos segundos después.

La imagen, que alcanzó a ser vista por algunos seguidores del futbolista, rápidamente comenzó a circular en internet luego de que varios usuarios lograran capturarla antes de que desapareciera del perfil oficial del jugador del Real Madrid.

En la fotografía aparecía Ester Expósito posando en lo que parece ser una habitación de hotel, mientras lucía la camiseta número 10 de la Selección de Francia, el mismo dorsal que utiliza Mbappé, además del brazalete de capitán del equipo francés.

Lea aquí: Jobe Bellingham, el hermano de Jude que también brilla en el fútbol y las redes sociales

El detalle no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios entre los seguidores del futbolista y de la actriz, quienes comenzaron a especular sobre el motivo de la publicación y la relación que existiría entre ambos.

La foto de Ester Expósito que Mbappé borró de Instagram

El curioso movimiento ocurrió en medio de la atención que generó la participación de Francia en el Mundial 2026. Tras la eliminación del conjunto francés frente a Inglaterra, las redes sociales del atacante fueron el centro de las miradas cuando apareció la inesperada historia.

Aunque Mbappé retiró la publicación rápidamente, la velocidad de los usuarios permitió que la imagen se difundiera en diferentes plataformas, donde miles de internautas comenzaron a compartir teorías sobre lo sucedido.

Una de las versiones que más tomó fuerza es que el futbolista habría querido compartir la fotografía únicamente con su lista de “Mejores amigos” en Instagram, pero por un supuesto error terminó publicándola para todos sus seguidores.

Sin embargo, esta explicación no ha sido confirmada por el jugador ni por personas cercanas a su entorno.

¿Mbappé y Ester Expósito tienen una relación?

El episodio volvió a alimentar los rumores sobre un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito, dos figuras internacionales que han sido vinculadas sentimentalmente en los últimos meses.

Lea además: El fotógrafo de la icónica imagen de Messi con Yamal reveló cómo fue el detrás de cámaras

La actriz española, reconocida mundialmente por su papel de Carla Rosón en la serie ‘Élite’, ha sido protagonista de varias especulaciones en redes sociales debido a supuestos encuentros con el futbolista francés.

Pese a los rumores, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental. Tanto Mbappé como Expósito han mantenido silencio sobre el tema y hasta el momento no han entregado declaraciones sobre la fotografía que generó revuelo en redes.

El delantero francés, que actualmente milita en el Real Madrid, continúa siendo una de las figuras más seguidas del fútbol mundial, mientras que Ester Expósito mantiene una gran presencia internacional gracias a su carrera como actriz y modelo.

Por ahora, la publicación eliminada se suma a la lista de momentos virales protagonizados por celebridades en redes sociales, donde una imagen de pocos segundos puede ser suficiente para desatar todo tipo de comentarios y especulaciones.