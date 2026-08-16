¡Medellín cantó por las víctimas del terremoto! La ciudad recaudó $6.000 millones y 31 toneladas de alimentos

No fue un festival musical como otros, a los que se lleva la mejor pinta, donde hay licor, comida... En este, el outfit era lo de menos y la alegría no fue plena. A no más de 500 kilómetros, miles de compatriotas sufren por el rugir de la tierra a través de un terremoto.

A este, el concierto Medellín te Quiere, realizado este sábado en el Centro de Eventos La Macarena, el público llevó y entregó solidaridad. Y el resultado no fue inferior a lo esperado: 6.000 millones de pesos recaudados y 31 toneladas de alimentos y elementos de aseo.

Fueron 25 artistas, entre os que estuvieron, Luis Alfonso, Kapo, Felipe Peláez, Daniel Calderón, Juliana, Pipe Bueno, Joaquín Guiller, Hebert Vargas, que se sumaron con su talento También, varios restaurantes destinaron parte de sus ventas a la causa.

Más allá de los reconocidos artistas de la música popular, vallenata y reguetón, que siempre atraen a miles de personas, asistentes como Gerlainer Jaramillo, quien viajó desde Yolombó, en el nordeste de Antioquia, llegó al festival para ayudarles a las víctimas del terremoto, aunque admitió que les gustan varios de los artistas que donaron su talento.

“Vine por la Gran Donatón y porque me gustan Luis Alfonso, Pipe Peláez y otros artistas, y a Westcol”, comentó.

La dinámica del evento consistía en que que todo el dinero recaudado por las boletas se destina a ayudar a las zonas más perjudicadas por el sismo, especialmente Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca. El dinero recaudado, en parte fue pagado por los miles de ciudadanos que concurrieron al evento.

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Los valores de las entradas al concierto benéfico estaban entre los $60.000 y $140.000. Todo el dinero recaudado va dirigido a las personas afectadas

Por ejemplo, Luz Londoño, de Copacabana, en el norte del área metropolitana, se unió al grupo de voluntarios que acompañó en la donatón al cantante Luis Alfonso. “Es apoyar una buena causa y nos entretenemos”, comentó la mujer.

Y no se escatimó en un gran espectáculo que reconociera el esfuerzo de las personas que hicieron presencia y pagaron su boleta: El primero que cantó fue Luis Alfonso, El Señorazo, uno de los organizadores del evento con la Alcaldía de Medellín, Presentes Corporación y Pérsival Producciones. Decenas de entidades públicas y privadas también apoyaron esta Gran Donatón.

“Mi gente, vamos a necesitar de su ayuda. Hay muchos niños sin casita, muchos niños aguantando hambre en las calles, muchas familias que perdieron sus hogares, sus seres queridos, sus animalitos”, exclamó el artista antes de iniciar su show.

A ese mensaje de solidaridad se le unió, en tarima, el de Joaquín Guiller, cantante de Usted no me olvida, y quien enfatizó: “Con nuestro talento y nuestra música tratamos de aportarle un granito de arena a las necesidades del país”.

El alcalde Federico Gutiérrez, expresó que “Medellín volvió a demostrar que la solidaridad se convierte en acción. A través de Colombia, Medellín Te Quiere, ciudadanos, artistas, restaurantes y empresas se unieron para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, destacó la reacción solidaria de los ciudadanos.

“Ha sido muy buena y hoy tenemos muchos voluntarios, más personal de la Cruz Roja y de otras organizaciones. Tenemos habilitados todos los puntos de donación de la Alcaldía y otros con aliados: estamos en cinco parques biblioteca, en la Terminal del Norte, el edificio de la Alcaldía, en Plaza Mayor durante el Festival Buen Comienzo este fin de semana y en lugares de aliados como los bancos de alimentos y la Universidad Eafit”, apuntó.Luego de casi 8 horas de música, y un desfile lo más destacado de la escena musical local, el gran concierto Medellín Te Quiere finalizó, con una sonrisa multitudinaria y los camiones listo con las donaciones en especie para partir hacia los pueblos y comunidades golpeadas por el terremoto.

Tomado de El Colombiano.

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