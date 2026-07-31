¿Qué pasó con Stan Lee? Documental destapa denuncias sobre sus últimos años de vida

En una entrevista con la agencia Efe,Jon Bolerjack reveló detalles sobre supuestos abusos que habría sufrido Stan Lee en sus años de vejez. El realizador habló del asunto en el contexto del lanzamiento deStan Lee: El capítulo final, un documental en el que ha trabajado durante varios años.

La producción muestra la cercanía de Lee con sus seguidores, asistiendo a convenciones y estrenos de películas, antes de centrar su relación en las condiciones en las que vivió durante sus últimos años. Según Bolerjack, inicialmente su intención era realizar un documental que seguía la vida cotidiana del historietista, pero el proyecto cambió de rumbo al descubrir situaciones que, a su juicio, evidenciaban un presunto maltrato hacia el creador de Spider-Man, Iron Man y los X-Men.

En declaraciones a EFE, el director explicó que se ganó la confianza de Lee y comenzó a acompañarlo en su rutina diaria. Durante ese proceso observar que el historietista, ya de edad avanzada, cumplió extensas jornadas firmando autógrafos, posando para fotografías y desplazándose entre eventos, mientras otras personas administraban su agenda.

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El documental sostiene que parte de los ingresos obtenidos por esas actividades no llegaban directamente a Lee. Uno de los momentos centrales de la cinta recoge una conversación en la que el creador pregunta por el dinero generado durante las convenciones. “El audio en el que Stan empieza a preguntarme sobre su dinero y dónde está, es real”, afirmó Bolerjack a Efe.

La producción acusa a Max Anderson, responsable de organizar las giras de Lee por convenciones. En las imágenes se observa a Anderson contando dinero tras los encuentros con los aficionados. De acuerdo con el documental, el empresario presionaba a Lee para aceptar más compromisos y no ofrecer cuentas claras sobre las ganancias. Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.