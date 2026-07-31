La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
¿Qué pasó con Stan Lee? Documental destapa denuncias sobre sus últimos años de vida
La investigación recopila testimonios y documentos que señalan que el creador de Marvel habría sido víctima de abusos y explotación en la etapa final de su vida.
Authored by
cesarmuñoz
Stan Lee, Marvel, Foto: X @TheRealStanLee
Colprensa
Colprensa
Viernes, 31 de Julio de 2026

En una entrevista con la agencia Efe,Jon Bolerjack reveló detalles sobre supuestos abusos que habría sufrido Stan Lee en sus años de vejez. El realizador habló del asunto en el contexto del lanzamiento deStan Lee: El capítulo final, un documental en el que ha trabajado durante varios años.

La producción muestra la cercanía de Lee con sus seguidores, asistiendo a convenciones y estrenos de películas, antes de centrar su relación en las condiciones en las que vivió durante sus últimos años. Según Bolerjack, inicialmente su intención era realizar un documental que seguía la vida cotidiana del historietista, pero el proyecto cambió de rumbo al descubrir situaciones que, a su juicio, evidenciaban un presunto maltrato hacia el creador de Spider-Man, Iron Man y los X-Men.

En declaraciones a EFE, el director explicó que se ganó la confianza de Lee y comenzó a acompañarlo en su rutina diaria. Durante ese proceso observar que el historietista, ya de edad avanzada, cumplió extensas jornadas firmando autógrafos, posando para fotografías y desplazándose entre eventos, mientras otras personas administraban su agenda.

Lea aquí: Belleza Cúcuta 2026 entra en su recta final con el desfile en traje de baño

El documental sostiene que parte de los ingresos obtenidos por esas actividades no llegaban directamente a Lee. Uno de los momentos centrales de la cinta recoge una conversación en la que el creador pregunta por el dinero generado durante las convenciones. “El audio en el que Stan empieza a preguntarme sobre su dinero y dónde está, es real”, afirmó Bolerjack a Efe.

La producción acusa a Max Anderson, responsable de organizar las giras de Lee por convenciones. En las imágenes se observa a Anderson contando dinero tras los encuentros con los aficionados. De acuerdo con el documental, el empresario presionaba a Lee para aceptar más compromisos y no ofrecer cuentas claras sobre las ganancias. Anderson fue condenado en 2025 a un año y un día de prisión por fraude fiscal, tras no declarar cerca de 1,2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Lee.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Con desfile de autos y motocicletas antiguos se iniciaron los platos fuertes de la Feria de Cúcuta/Foto Adrián Hurtado
Entre motores y nostalgia, Cúcuta dio inicio a los actos centrales de su Feria ¡Qué Belleza, Mano!
La Opinión
Atentado Granadas Ariel
Atentado Granadas Ariel
$30 millones de recompensa por información sobre los responsables del atentado con explosivos contra congresista en Los Patios
La Opinión
Dólar. / Foto: archivo
Dólar. / Foto: archivo
Dólar en mínimos y crisis tras los terremotos de Venezuela enfrían el comercio en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros