Casi 600 kilómetros separan a El Tarra, de donde era oriundo Uriel Sánchez Álvarez, del lugar donde fue asesinado en zona rural de Santa Marta, Magdalena. El hombre fue ejecutado y junto a su cuerpo dejaron un mensaje que habría dado pistas sobre los motivos del crimen.

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"Por sapo de la ley", decía un mensaje escrito con tinta roja en un papel amarillo que fue dejado sobre el cuerpo del hombre, de 42 años, hallado en la noche del pasado martes, 24 de noviembre, en la carretera Troncal del Caribe, a la altura del sector de Guachaca.

Otras pistas sobre el crimen se conocieron por las condiciones en las que fue encontrado. Estaba sin pantalones, en ropa interior y con un suéter rojo. Además, tenía los pies y las manos atados y presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, heridas que le causaron la muerte.

Según se pudo establecer, los responsables lo habrían trasladado hasta ese lugar en un vehículo y lo ejecutaron a sangre fría. Después, los criminales huyeron de la zona.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio y realizaron la inspección técnica del cadáver. Poco después lograron establecer su identidad, información que llegó hasta sus familiares en Norte de Santander.

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