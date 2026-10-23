La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
En mes y medio inicia el juicio contra capturados por el crimen del periodista Cristian Herrera
Cumplidas las audiencias de imputación y acusación, la siguiente diligencia judicial está prevista para el 7 de diciembre.
Authored by
jdaza
En mes y medio inicia el juicio contra capturados por el crimen de Cristian Herrera
La opinión
La Opinión
Viernes, 23 de Octubre de 2026

En horas de la mañana de este viernes se llevó a cabo de forma virtual la audiencia de escrito de acusación en contra John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio; Angélica Vesga Arenas, y Wilmer Portillo González, por el asesinato del periodista Cristian Herrera.

Cumplidas las audiencias de imputación y acusación, la siguiente diligencia judicial quedó pactada para el próximo 7 de diciembre, contra los tres involucrados acusados de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

Lea: Así fue el crimen perfectamente ejecutado que acabó con Cristian Herrera en Cúcuta

Ellos fueron capturados días después del hecho y serían los presuntos responsables del homicidio perpetrado el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.

La Fiscalía informó que los elementos materiales probatorios indican que el taxista Wilmer Portillo González, a bordo del vehículo que utilizaba para trabajar, realizó seguimientos a la víctima en su lugar de residencia y en otros sitios que frecuentaba.

De igual forma, la mujer habría adelantado labores de seguimiento, mientras que Duque habría sido el encargado de dispararle al periodista en repetidas oportunidades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Misa Cristian Moncada
Misa Cristian Moncada
Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario
La Opinión
Apagón. / Foto: archivo
Apagón. / Foto: archivo
Hay un ‘fantasma’ que asusta a Norte de Santander y las demás regiones de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla