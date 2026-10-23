En mes y medio inicia el juicio contra capturados por el crimen del periodista Cristian Herrera

En horas de la mañana de este viernes se llevó a cabo de forma virtual la audiencia de escrito de acusación en contra John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio; Angélica Vesga Arenas, y Wilmer Portillo González, por el asesinato del periodista Cristian Herrera.

Cumplidas las audiencias de imputación y acusación, la siguiente diligencia judicial quedó pactada para el próximo 7 de diciembre, contra los tres involucrados acusados de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

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Ellos fueron capturados días después del hecho y serían los presuntos responsables del homicidio perpetrado el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.

La Fiscalía informó que los elementos materiales probatorios indican que el taxista Wilmer Portillo González, a bordo del vehículo que utilizaba para trabajar, realizó seguimientos a la víctima en su lugar de residencia y en otros sitios que frecuentaba.

De igual forma, la mujer habría adelantado labores de seguimiento, mientras que Duque habría sido el encargado de dispararle al periodista en repetidas oportunidades.

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