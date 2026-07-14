Escolta de la UNP fue secuestrado en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Un escolta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue secuestrado en la mañana del domingo 12 de julio, según Caracol Radio Cúcuta, el hecho se produjo en el sector conocido como Villas del Río, ubicado en la zona rural de Tibú, municipio del Catatumbo.

La víctima fue identificada como Jesús Eduardo Ortiz García, quien conformaría el esquema de seguridad de un líder social de la Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (Asorepazcol).

De acuerdo con la comunidad, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y lo obligaron a despojarse de su arma de dotación y su celular.

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Posteriormente, le pidieron mantener en el sitio mientras realizaban una llamada telefónica. Minutos después, otros dos hombres armados llegaron al sitio y se llevaron al hombre con rumbo desconocido.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los móviles del hecho y ubicar al escolta.

Por su parte, desde el Sindicato de la Unidad Nacional de Protección desde la Subdirectiva Cúcuta, rechazaron de manera categórica el hecho y exigieron la pronta liberación de su compañero.