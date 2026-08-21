Familia no pierde la fe de volver a ver a reverendo nortesantandereano raptado en Venezuela

Cuando se cumplen 25 días desde que Samuel Enrique Salazar Soto desapareció sin dejar rastro, sus familiares no pierden la esperanza de volverlo a ver y les piden a las autoridades que “no abandonen la búsqueda”.

Esa fue una de las frases que expresó Teresa Soto, madre del reverendo anglicano, al diario La Nación, de Táchira, estado venezolano donde se sabe que el hombre, de 51 años, fue raptado por sujetos armados.

La principal petición de la mujer es conocer, al menos, en qué estado se encuentra su hijo, pues desde que fue secuestrado no se ha obtenido ninguna pista sobre lo que pudo haberle ocurrido.

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El rapto

Según se ha podido conocer, el secuestro ocurrió el 26 de julio, después de las 4:00 de la tarde, cuando un amigo pasó por la casa de Salazar, ubicada en el municipio de Capacho Viejo, Táchira. Ambos salieron en una motocicleta, pero pocos minutos después, en el sector Los Pinos, fueron interceptados.

Hombres armados los obligaron a subir a una camioneta. Según relató Luisa Salazar, hija de la víctima, en un video publicado en redes sociales, dentro del vehículo los amordazaron y les vendaron los ojos antes de trasladarlos a un lugar que aún se desconoce.

Al llegar allí, ambos habrían sido sometidos a maltrato físico. Sin embargo, esa misma noche, los secuestradores tomaron la decisión de liberar al amigo del reverendo. Su testimonio permitió reconstruir parte de lo ocurrido.

Desde entonces, tras el reporte del caso, la situación quedó en manos de las autoridades venezolanas, que continúan recopilando información para establecer el posible paradero del colombiano. “Sin embargo, no es suficiente”, lamentó Luisa, quien hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para que intervengan y ayuden a gestionar la liberación de este líder social.

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El 28 de julio, el caso fue informado a la Dirección de Colombia Nos Une. Desde entonces, ha pasado por manos de diferentes funcionarios de varias dependencias del Gobierno, pero todos estos trámites no han dado resultados hasta el momento.

De igual forma, en un video difundido por Redepaz, Cristian Cabrera, presidente del Consejo Nacional de Paz, se refirió al caso. “Él es nuestro representante por las víctimas internacionales ante el Consejo Nacional de Paz y en este momento está secuestrado. No podemos permitir esto ni en el país vecino ni en este país. Es un consejero de paz”, dijo.

Salazar nació en Labateca, Norte de Santander. Sin embargo, ha desarrollado diversas labores sociales en la zona fronteriza y fue precisamente en Capacho Viejo donde encontró un espacio para establecerse desde hace varios años.

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