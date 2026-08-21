Una semana sin rastro de Marta Liliana, la madre de familia secuestrada en Sardinata

Desde el corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata, no para de crecer la preocupación por el bienestar y el paradero de Marta Liliana Granados, luego de que fuera raptada por sujetos armados en la vereda Mate Lata, de esa localidad, hace más de una semana.

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Su caso ha motivado varias manifestaciones por parte de la comunidad, que solo exige su liberación. Sin embargo, hasta el momento, no parece haber intención por parte de sus captores de devolverle la libertad ni de comunicarse con su familia.

La actividad más reciente, realizada en su nombre, estuvo a cargo de los integrantes de la Institución Educativa San Luis Beltrán, donde estudian los cinco hijos que dependen de la mujer.

Vestidos con camisetas blancas y portando globos del mismo color, padres de familia, estudiantes y personal docente participaron en una marcha por la paz, acompañada por la banda de la institución y varias pancartas con mensajes alusivos al secuestro.

“Una madre no se olvida, una familia no deja esperar, queremos a mamá de vuelta en casa, devuélvanle la libertad a mamá. Su familia la espera con amor y esperanza”, decía una cartelera sostenida por sus familiares.

Este caso resulta aún más doloroso porque han sido sus propios hijos, la mayoría de ellos menores de edad, quienes desde el primer momento han alzado la voz para pedir su libertad.

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“Le pido a las personas que nos secuestraron a nuestra mamá que, por favor, nos la devuelvan. Ya son tres días de angustia en los que nosotros, como hijos y familia, no sabemos nada. No nos han dado respuesta”, dijo una de sus hijas en un video publicado en redes sociales el pasado fin de semana.

Mientras dos de sus hermanos sostenían una cartelera con un sentido mensaje y fotografías de la mujer en varias etapas de su vida, la menor continuó: “Queremos que le respeten la vida, porque ella es una mujer que no ha hecho nada malo, sino luchar por sus cinco hijos”.

La Fundación Madres del Catatumbo por la Paz también se refirió al caso el pasado lunes. “Hoy hablamos como madres, pero también lo hacemos por los cinco hijos de Marta Liliana, quienes esperan el regreso de su madre y tienen derecho a volver a compartir con ella en su hogar su vida cotidiana”, señala el comunicado.

La mujer fue retenida por hombres armados hacia las 11:50 de la mañana del 13 de agosto. Desde Mate Lata fue llevada con rumbo desconocido y, hasta ahora, no se tiene información sobre su paradero.

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