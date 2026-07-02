Argentina y Suiza se juegan el honor y orgullo, por el pase a la semifinal del Mundial

Resumen de Agencias

La selección de Argentina se enfrenta este sábado (8:00 p.m.) a Suiza en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste buscará instalarse en las semifinales con una actuación más sólida que en las rondas anteriores, mientras que el combinado helvético sueña con alcanzar, por primera vez en su historia, la penúltima instancia de una Copa del Mundo.

La vigente campeona del mundo pondrá a prueba su candidatura al título frente a una de las revelaciones del torneo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, liderado por Lionel Messi, quiere seguir firme en la defensa del campeonato conquistado en Catar, aunque las ajustadas victorias sobre Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2) dejaron claro que el camino no ha sido tan cómodo como se esperaba.

De hecho, los argentinos han sufrido más de la cuenta frente a rivales, en teoría, de menor jerarquía. Ante Egipto, incluso tuvieron que remontar un 0-2 en los minutos finales para mantenerse con vida en la competencia.

Historial favorable

Argentina y Suiza se han enfrentado en siete oportunidades: cinco amistosos y dos partidos por la Copa del Mundo.

El primer duelo mundialista se disputó hace 60 años, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2-0 gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega. El segundo antecedente fue en Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso 1-0 en los octavos de final con un recordado gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

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Doce años después de aquel encuentro, el conjunto helvético intentará cobrar revancha. Los europeos llegan motivados tras eliminar a Colombia en la tanda de penales y buscarán clasificar por primera vez a unas semifinales mundialistas.

¿Cómo llegan?

Argentina alcanzó los cuartos de final tras una eliminatoria de máxima tensión frente a Egipto. La Albiceleste remontó un 0-2 con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, demostrando carácter, capacidad de reacción y experiencia en los momentos decisivos.

Suiza, por su parte, dejó en el camino a Colombia tras igualar 0-0 durante los 120 minutos y definir la serie desde el punto penal. El equipo de Murat Yakin volvió a destacar por su orden táctico, su fortaleza defensiva y la seguridad del arquero Gregor Kobel. Rubén Vargas fue el encargado de convertir el penal decisivo.

Ahora, Argentina afrontará su examen más exigente del campeonato. En el Mundial de Brasil 2014 necesitó un gol de Di María cuando los penales parecían inevitables, y esta vez intentará evitar otro desenlace tan ajustado.

Aunque la Albiceleste ha mostrado superioridad en varios pasajes de sus partidos, le ha costado transformar ese dominio en tranquilidad en el marcador. Además, pese a ser uno de los equipos que menos remates a puerta ha permitido, ya recibió cinco goles en el torneo.

Esa fragilidad contrasta con la principal virtud de Suiza: la solidez defensiva. Los helvéticos solo han encajado tres tantos en el Mundial y mantuvieron su arco invicto en las eliminatorias frente a Argelia y Colombia. Además, llegan invictos y con la ilusión de alcanzar unas semifinales por primera vez en su historia.

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Ante Colombia demostraron su capacidad para neutralizar las fortalezas del rival. Con un planteamiento ordenado y una presión constante en la mitad del campo, limitaron los espacios y llevaron el partido hasta la definición por penales.

No obstante, Murat Yakin tendrá una baja sensible, ya que no podrá contar con Johan Manzambi, uno de sus jugadores más talentosos, debido a una lesión. Aun así, la intensidad de la 'Nati' en la mitad del campo será una de sus principales armas para intentar desactivar el rombo que Lionel Scaloni suele plantear en el mediocampo argentino.

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro (Portugal).

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City.

Hora: 8:00 p.m.

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