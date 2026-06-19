Brasil goleó a Haiti en la segunda fecha del grupo C del Mundial

Brasil sacó su jerarquía y goleó 3-0 a Haití en su segunda presentación del Mundial 2026.

Matheus Cunha, en dos oportunidades, y Vinícius Júnior anotaron los goles para los Pentacampeones, todos en el primer tiempo.

Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti sumó cuatro puntos, en dos presentaciones. Su debut fue ante Marruecos, duelo que terminó empatado 1-1.

Brasil busca su sexto título en este Mundial 2026

La Selección de Brasil llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un único y obsesivo objetivo en mente: conquistar su sexto título y consolidar su estatus como el máximo ganador en la historia del fútbol.

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Tras más de dos décadas de sequía desde su última consagración en Corea-Japón 2002, la “Canarinha” afronta este certamen norteamericano con una plantilla que mezcla la madurez de figuras consagradas y la frescura de una nueva generación de atacantes letales.

La presión sobre el pentacampeón es inmensa, pero el talento de sus individualidades y un estilo de juego ofensivo los posicionan, como siempre, en la primera línea de favoritos al trono.

El camino hacia la gloria eterna ya está en marcha. Ubicada en el Grupo C, la escuadra sudamericana busca imponer su jerarquía desde los primeros encuentros, entendiendo que el margen de error en un Mundial de 48 equipos es mínimo. En su primer partido empató ante Marruecos 1-1 y le ganó a Haití.

Con el firme propósito de bordar la ansiada sexta estrella en su escudo, Brasil no solo carga con la rica historia de su camiseta, sino con el deseo de millones de aficionados que esperan ver al “Joga Bonito” dominar el planeta una vez más.

Tomado de El Universal.

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