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Colombia y Portugal no se sacan diferencias en Miami
Al termino del primer tiempo, lusos y cafeteros igualan 0-0 en el cierre del Grupo K.
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dsifontes
COLOMBIA-PORTUGAL
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 27 de Junio de 2026

Con opciones por lado y lado, pero sin la efectividad necesaria para anotar, Colombia y Portugal igualan 0-0 al término del primer tiempo de la última fecha del Grupo K, del Mundial 2026. 

Los cafeteros, que parcialmente mantienen el liderato y se enfrentarían a Ghana, han intento con Jhon Córdoba, Jhon Arias y James Rodríguez, mientras que los lusos se acercaron con Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bruno Fernandes. 

A nivel defensivo ambos equipos han respondido así como los arqueros Camilo Vargas y Diego Costa. 

Lea aquí: Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K

Síntesis: 

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. 

Goles:

DT: Néstor Lorenzo. 

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. 

Goles: 

DT: Roberto Martínez.

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