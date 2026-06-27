Colombia y Portugal no se sacan diferencias en Miami

Con opciones por lado y lado, pero sin la efectividad necesaria para anotar, Colombia y Portugal igualan 0-0 al término del primer tiempo de la última fecha del Grupo K, del Mundial 2026.

Los cafeteros, que parcialmente mantienen el liderato y se enfrentarían a Ghana, han intento con Jhon Córdoba, Jhon Arias y James Rodríguez, mientras que los lusos se acercaron con Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bruno Fernandes.

A nivel defensivo ambos equipos han respondido así como los arqueros Camilo Vargas y Diego Costa.

Lea aquí: Colombia vs. Portugal, un duelo para definir al primero del Grupo K

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Goles:

DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Goles:

DT: Roberto Martínez.

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