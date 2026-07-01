Con uno menos, Estados Unidos derrotó a Bosnia y se metió en octavos del Mundial

Europa Press

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha ganado este jueves --de madrugada en España-- por 2-0 a la de Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando precisamente en EE.UU. y también en México y Canadá, y donde los coanfitriones han demostrado garra superando otra ronda.

En el Levi's Stadium de Santa Clara (California), se mantuvo el pulso inicial por la posesión hasta el 10', cuando la primera ocasión tras un pase muy en largo del portero bosnio Nikola Vasilj y que controló Edin Dzeko hasta pasar a Ermedin Demirovic, cuyo derechazo fue repelido a media altura por el otro guardameta, un Matt Freese bastante atento.

De hecho, al saque de ese mismo córner, Freese evitó un gol olímpico de Kerim Alajbegovic. La respuesta estadounidense fue, después de otro balón parado al cuarto de hora, una internada de Weston McKennie por la banda derecha hasta apurar la línea de fondo; centró mordido a ras de suelo y Folarin Balogun dentro del área rival remató mal un derechazo.

Poco más tarde, McKennie corrió nuevamente al espacio por esa banda derecha y metió otro centro, que desbarató Vasilj cuando entraba Antonee Robinson en tromba para cabecear. Era ya claro el dominio de los pupilos de Mauricio Pochettino, lo que siguió al volver de la primera pausa de hidratación con dos acciones que tuvieron a Balogun como protagonista.

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La primera fue recibiendo un pase filtrado de Christian Pulisic, pisó área rival, regateó a Amar Dedic con un amago y pidió penalti tras irse al suelo por un toquecito del zaguero, pero el árbitro brasileño Raphael Claus no vio nada punible y desde el VAR tampoco estimaron infracción.

La otra oportunidad de Balogun fue en el minuto 31 y de mucha mayor amenaza, tanta que acabó en gol anulado; la presión alta de EE.UU. dio frutos, robó el balón, McKennie pasó bombeado a su compañero y éste hizo un recorte que culminó con un zurdazo acertado junto a la cepa del palo, finalmente sin validez porque ocupaba posición de fuera de juego.

La selección entrenada por Sergej Barbarez estaba cada vez peor y lo demostraron una internada de Pulisic por el costado izquierdo del área, sin rematador para su posterior centro, y luego el 1-0 que firmó Balogun con cierta fortuna y cierta colaboración de la despistada zaga bosnia.

Su portero rifó el balón en largo, se fraguó un contraataque y Malik Tillman filtró un pase raso con veneno; Stjepan Radeljic desvió esa bola, que igualmente tocó en su compañero Tarik Muharemovic y quedó cerca del dorsal 20 local, quien raudo se perfiló para colar su zurdazo seco entre las piernas de un Vasilj que había salido un poco a la desesperada.

En el largo tiempo de descuento, McKennie colgó una pelota al segundo palo, Sergiño Dest la dirigió de cabeza hacia el área pequeña bosnia y Balogun envió su remate forzado al travesaño. Al regreso de vestuarios, los 'Dragones' balcánicos se calmaron, pero recibieron la mala noticia de la temprana lesión de su capitán Dzeko en el cuádriceps derecho.

Lesión de Dzeko

Barbarez aprovechó para hacer esa sustitución junto a otras dos, en busca de soluciones. Ayudó a ese objetivo la tarjeta roja directa para Balogun por haber pisado y doblado el tobillo derecho de Muharemovic, sin aparente voluntariedad en su lance, pero con tanto peligro de lesión que el VAR avisó a Claus y éste determinó la expulsión del goleador.

Pese a la superioridad numérica, a Bosnia le costaba un mundo generar ataques e incluso vivieron un susto en el 78' cuando Tillman y McKennie se combinaron haciendo diabluras para que a la postre marcase Pulisic en carrera, pero invalidándose por haber hecho su remate en fuera de juego.

Y en el minuto 82 llegó la puntilla para Bosnia, ya que Dest sonsacó una falta al borde del área rival y Tillman transformó su lanzamiento directo con un derechazo por encima de la barrera, tardando Vasilj en su complicadísima estirada para intentar el despeje. 'Poche' hizo entonces sus primeras sustituciones, reforzando la zaga para el tiempo agregado.

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El joven mediapunta Alajbegovic, talentoso y guadianesco a la vez, se asomó varias veces al pico izquierdo del área estadounidense; centrando primero, pero sin encontrar compañeros cabeceadores, y tirando él mismo después, un derechazo al palo largo que salió por poco. Tampoco atinó Ermin Mahmic en el descuento, con sendos disparos rasos a cada lado.

El hogar habitual de los San Francisco 49ers apretó en el desenlace, los pupilos de 'Poche' cerraron bien los espacios atrás y el cronómetro se consumió sin percances para alegría de EE.UU., cuya actuación en su Mundial está siendo destacada; en los octavos de final se enfrentará a Bélgica, con el propósito de seguir ganando y meterse entre los grandes.

Ficha técnica

Resultado: Estados Unidos, 2 - Bosnia y Herzegovina, 0 (1-0, al descanso).

Alineaciones

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest (Berhalter, min.87), McKennie (Reyna, min.90+5), Pulisic (Pepi, min.88); y Balogun.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Katic (Memic, min.75), Radeljic, Muharemovic; Dedic, Gigovic (Bajraktarevic, min.51), Sunjic (Tahirovic, min.51), Kolasinac (Tabakovic, min.75); Alajbegovic; Demirovic y Dzeko (Mahmic, min.51).

Goles:

1-0, min.45: Balogun.

2-0, min.82: Tillman.

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Radeljic (min.80) en Bosnia y Herzegovina y expulsó con roja directa a Balogun (min.64) por parte de Estados Unidos.

Estadio: Levi's Stadium, 68.827 espectadores.

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