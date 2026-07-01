Inglaterra remontó a la aguerrida RD del Congo con doblete de Harry Kane y avanzó a octavos del Mundial

La selección inglesa se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial 2026, tras remontar a la RD del Congo en su duelo de dieciseisavos de final (2-1) gracias a un doblete de Harry Kane en el tramo final del encuentro, con el que dieron la vuelta al gol inicial de Brian Cipenga, que hizo soñar a los congoleños con un triunfo histórico.

Kane tuvo que rescatar a Inglaterra en su cruce de dieciseisavos de final frente a la RD del Congo.

Un doblete del '9' inglés, que ya acumula cinco goles en el torneo, permitieron a la 'three lions' avanzar de ronda en un partido gris de los Thomas Tuchel. De hecho, los ingleses estuvieron fuera del Mundial hasta el minuto 75 de partido, ya que los congoleños se adelantaron con un tanto tempranero del jugador de la UD Almería Brian Cipenga.

El partido empezaría con Inglaterra inmersa en un mar de dudas. La 'three lions' era incapaz de hacerse con el dominio del partido ante una intensa RD del Congo.

Peor se pondría el panorama para el combinado inglés en el minuto 7 de partido, cuando un envío cruzado de Chancel Mbemba llegó a las botas del extremo Brian Cipenga en el costado izquierdo del área inglesa.

El jugador del Almería, controló y remató raso y potente al palo corto para superar a Jordan Pickford.

Un gol histórico para el fútbol congoleño que golpeó a los de Tuchel, que seguían sin hacer daño ante un rival muy replegado. Defensa férrea que no permitió la primera ocasión inglesa del partido hasta el filo de la media hora de juego, cuando un centro en una falta lateral provocó el remate fallido de Ezri Konsa.

Un acercamiento al que le siguió la más clara en clave inglesa con un cabezazo franco de Bellingham tras un envío medido de Rice, al que Lionel Mpasi respondió con un paradón.

La RD del Congo volvería a salvarse unos minutos después, cuando una acción por banda derecha de Noni Madueke acabó con un remate de Marcus Rashford que sacaría en línea de gol Wan-Bissaka.

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Sin embargo, lo que estaría a punto de llegar antes del descanso sería el segundo de los africanos, pero el remate de Yoane Wissa en el borde del área pequeña se estrelló con el palo.

Todo ello, antes de que Kane reclamara penalti tras ser derribado por Mpasi, pero ni el árbitro de campo ni el VAR vieron nada punible.

Bellingham, con otro testarazo, y Kane, con una volea, volvieron a poner a prueba los reflejos de meta congoleño. Una actuación sobresaliente del guardameta que permitía a RD del Congo marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

A quemar las ‘naves’

La segunda mitad arrancaría con el mismo asedio inglés que acabaron los primeros 45 minutos, pero sin cambios por parte de Tuchel.

E primero en avisar sería Rashford tras una buena acción individual a la que le faltó la finura en un remate que acabó en el lateral de la red. Pero el tiempo seguía pasando con Inglaterra por detrás en el marcador, lo que provocó que, a la hora de juego, Bukayo Saka y Anthony Gordon ingresaran al terreno de juego.

Unos cambios que, lejos de meter una marcha más al ataque inglés, cortaron por completo el ritmo de la 'three lions', que empezaba a tener la angustia de la eliminación cada vez más presente con el paso de los minutos.

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Cuando peor pintaba para los ingleses, el de siempre, Harry Kane, aparecería para igualar el partido a un cuarto de hora para el final.

Un balón colgado desde el costado izquierdo de Gordon fue cabeceado por el delantero del Bayern que, en su tercer remate, mandó el balón al fondo de la red.

El gol dio alas y confianza a Inglaterra, que se lanzó a por el segundo tanto con el que evitar la prórroga. Y menos de cinco minutos para que se cumpliera los 90, Kane demostró por qué es uno de los mejores jugadores de la temporada. El 'killer' inglés recibió en la frontal del área y se hizo el hueco para, a la media vuelta, clavar un remate potente con pierna diestra por la escuadra de la meta defendida por Mpasi.

Pese a que restaban aún 10 minutos para el final, RD del Congo sería incapaz de poner en apuros a Pickford. Así, Inglaterra avanza a los octavos de final del torneo, ronda en la que se medirá a México en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Ficha técnica.

Inglaterra, 2 - RD del Congó, 1 (0-1, al descanso).

Alineaciones:

Inglaterra: Pickford; Spence (Eze, min.70), Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice (Stones, min.90+1), Bellingham; Madueke (Saka, min.60), Kane y Rashford (Gordon, min.60).

RD del Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, min.89); Makau (Kayembe, min.76), Moutoussamy (Mayele, min.89), Sadiki; Mbuku (Elia, min.64), Wissa y Cipenga (Bongonda, min.76).

Goles.

0-1, minuto 7: Cipenga.

1-1, minuto 75: Kane.

2-1, minuto 86: Kane.

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR). Amonestó a Bellingham (min.19) por parte de Inglaterra, y a Sadiki (min.28) por parte de RD del Congo.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (EE.UU.).

Con información de Madrid (Europa Press).

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