Mundial 2026: España, a disipar sus dudas ante Austria

Europa Press

España se enfrenta a Austria , este jueves 2 de julio a las 2:00 p.m., en Los Ángeles en los dieciseisavos de final del Mundial, un partido en el que los de Luis de la Fuente quieren dejar atrás las dudas mostradas en la fase de grupos mostrando su mejor versión para así conseguir avanzar en una eliminatoria mundialista por primera vez desde 2010.

El inolvidable 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo es el día que supone la última ocasión en la que España superó un partido eliminatorio en una Copa del Mundo. Aquel día, de la mano de Andrés Iniesta, el fútbol español tocó el olimpo del fútbol por primera y última vez, de momento. Después de eso llegarían la debacle de Brasil 2014 y las fatídicas tandas de penaltis ante Rusia en 2018 y Marruecos en 2022.

Ahora, con una generación que devolvió la ilusión al país y que ya sabe lo que es reinar en Europa, arranca el camino 'real' hacia la segunda estrella. Sólo cinco partidos separan a la 'Roja' de levantar un trofeo para el que se encuentra entre los principales candidatos a lograrlo.

El arranque de Mundial no ha sido el esperado para la actual campeona de Europa, que no ha terminado de fluir pese a liderar el Grupo H con dos victorias --Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0)-- y un empate --Cabo Verde (0-0)--. Pero nada de eso importa a partir de ahora porque este jueves, y ante Austria, España empieza los duelos del todo o nada y dentro de esa presión es donde debe florecer la mejor España, la de los últimos dos años.