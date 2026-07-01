Mundial 2026: España, a disipar sus dudas ante Austria

Para ello, el equipo necesita principalmente la mejor versión de su sala de máquinas, con Rodri Hernández y Pedri González, a los que se ha visto quizá algo más lentos de lo habitual y que ante un equipo presionante como el austriaco deberán imponer un alto ritmo de circulación de balón. Junto a ellos apunta a estar Dani Olmo, que ha sido de lo mejor del equipo cuando ha estado sobre el césped, y que volvería al once tras ser suplente ante Uruguay, donde jugó Mikel Merino.
Pero si en alguien están puestas todas las miradas, es de nuevo en Lamine Yamal. El extremo español llegó 'tocado' al torneo y su participación ha ido de menos a más, encontrando su punto culmen en los primeros 45 minutos del duelo ante Arabia Saudí, donde marcó, desequilibró y lideró. Tras no brillar demasiado en el trabado choque ante la 'Celeste', el '10' del Barça volverá a ser la principal arma ofensiva del combinado español, siendo su duelo ante Konrad Laimer una de las claves del encuentro.
Álex Baena, tras su gol ante los de Marcelo Bielsa y sus tres titularidades, se perfila como el elegido nuevamente para ocupar el costado izquierdo ante la plaga de problemas físicos que tienen fuera a Nico Williams, Yéremi Pino y Víctor Muñoz. Mikel Oyarzabal volverá a ser el '9' salvo sorpresa.
Simón, por récord mundial
España debe intentar aprovechar la fragilidad defensiva mostrada por Austria en lo que va de torneo para ganar confianza en ataque después del trabado partido ante Uruguay. El equipo dirigido por Ralf Rangnick ha encajado en todos los partidos disputados en esta Copa del Mundo --Jordania (1), Argentina (2) y Argelia (3)--, un hecho que ha complicado y de que manera su clasificación para las eliminatorias. De hecho, la lograrían con un gol 'in extremis' de Sasa Kalajdzic ante Argelia (3-3).