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Ecuador buscará imponerse ante la principiante Curazao
El seleccionado ecuatoriano espera estar más fino en la definición.
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omarromero
El seleccionado ecuatoriano espera estar más fino en la puntería cuando enfrente a Curazao.
La opinión
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Sábado, 20 de Junio de 2026

Aún sin cicatrizar las heridas de la derrota ante Costa de Marfil, en el otro partido del Grupo E, Ecuador se mide este sábado a las (7:00 p.m.) en el estadio de Kansas City a la novata Curazao, en duelo inédito.

El ‘Tri’ y la ‘Ola Azul’ no se han enfrentado nunca en la historia del fútbol masculino. El choque de Kansas City será el primer encuentro entre ambas selecciones.

De igual manera, el técnico de los ecuatorianos Sebastián Beccacece, tiene una ventaja y es que jugará con el resultado del partido entre Alemania y Costa de Marfil, que juegan temprano.

La ausencia de precedentes directos obliga a centrarse en el contexto de cada equipo. Ecuador participa en su quinto Mundial (2002, 2006, 2014, 2022 y 2026), con su mejor resultado en los octavos de final alcanzados en 2006. Curazao debuta en la fase final del torneo.

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Para Curazao es vivir su primera experiencia mundialista a pesar de la paliza recibida por Alemania en la primera fecha.

El problema para Beccacece no es la creación de juego, sino la conversión. Si el volumen de remates se repite contra Curazao, la eficacia necesita mejorar, ser más certeros y seguros.Sobre la mesa es un partido fácil para los de la mitad del mundo, pues con la potencia y velocidad de sus jugadores Ecuador puede obtener una victoria abundante en goles, y llega a definir la clasificación a la otra ronda en la última jornada contra Alemania.

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